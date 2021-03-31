人民网北京3月31日电 （记者余璐）记者从生态环境部举行的例行发布会上获悉，生物多样性公约第十五次缔约方大会（COP15）延期时间确定，为2021年10月11日至24日，举办地点在云南昆明，同期将举行生物安全议定书、遗传资源议定书缔约方会议。会议延期的原因是受到新冠肺炎疫情影响，并综合考虑大会相关前序会议所需时间、其他国际会议时间安排等因素。

生态环境部新闻发言人刘友宾表示，目前，各项筹备工作有序推进。经反复沟通，已就东道国协议全部215个条款与公约秘书处基本达成一致。各方正在积极磋商“2020年后全球生物多样性保护框架”。初步拟定以中国政府名义举办的高级别会议方案。确定举办包括“生态文明论坛”在内的8个平行活动。确定采取线上线下相结合的方式举办大会。

“中方将同公约秘书处继续保持密切合作，共同致力于高效推进各项筹备工作，确保举办一届圆满成功、具有里程碑意义的大会。”刘友宾说。

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