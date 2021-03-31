人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

生态环境部：“十四五”时期基本消除县级城市建成区的黑臭水体

2021年03月31日18:01 | 来源：人民网
小字号

生态环境部总工程师、水生态环境司司长张波。人民网记者 余璐摄

人民网北京3月31日电 （记者余璐）“生态环境部今年要在调研的基础上，精准科学制定黑臭水体攻坚战方案，力争在‘十四五’时期基本消除县级城市建成区的黑臭水体。”在30日生态环境部举行的例行发布会上，生态环境部总工程师、水生态环境司司长张波说。

张波表示，黑臭水体是老百姓身边的水环境问题，打好城市黑臭水体治理攻坚战，是围绕着老百姓最期盼的事情开展的污染防治工作。

“截至2020年底，全国地级及以上城市2914个黑臭水体消除比例达到98.2%，尽管黑臭水体治理取得明显成效，但依然存在很多短板。”张波谈到，有些城市的污水收集管网看起来都建了，但质量不高，有错接的、混接的、漏水的；初期雨水污染严重，一些地方雨水管网旱季“藏污纳垢”，雨季“零存整取”；沿河环湖的城乡接合部，部分地区垃圾随意倾倒现象比较突出，导致汛期时水污染较为严重；一些地方搞黑臭水体治理，城市河道搞三面光，加上又没有生态补水，水体自净能力很差，久而久之水就变黑变臭了。

“十四五”规划纲要提出，要基本消除城市黑臭水体。对此，张波表示，这意味着只要是城市建成区的黑臭水体都要纳入攻坚战的范围。今年生态环境部将开展调研，并在调研的基础上精准、科学制定黑臭水体攻坚战方案，力争在“十四五”时期基本消除县级城市建成区的黑臭水体。

“同时，地级及以上城市黑臭水体治理并没有结束，还要努力实现长治久清。这些城市黑臭水体反弹了，依然会进入生态环境部的‘黑名单’，生态环境部依然会一抓到底督促治理。”张波说。

(责编：董童、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
生态环境部：“十四五”时期基本消除县级城市建成区的黑臭水体
　　生态环境部总工程师、水生态环境司司长张波。人民网记者 余璐摄 人民网北京3月31日电 （记者余璐）“生态环境部今年要在调研的基础上，精准科学制定黑臭水体攻坚战方案，力争在‘十四五’时期基本消除县级城市建成区的黑臭水体。…
生物多样性公约第十五次缔约方大会（COP15）延期至10月举行
　　人民网北京3月31日电 （记者余璐）记者从生态环境部举行的例行发布会上获悉，生物多样性公约第十五次缔约方大会（COP15）延期时间确定，为2021年10月11日至24日，举办地点在云南昆明，同期将举行生物安全议定书、遗传资源议定书缔约方会议。会议延期的原因是受到新冠肺炎疫情影响，并综合考虑大会相关前序会议所需时间、其他国际会议时间安排等因素。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部