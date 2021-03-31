生态环境部总工程师、水生态环境司司长张波。人民网记者 余璐摄

人民网北京3月31日电 （记者余璐）“生态环境部今年要在调研的基础上，精准科学制定黑臭水体攻坚战方案，力争在‘十四五’时期基本消除县级城市建成区的黑臭水体。”在30日生态环境部举行的例行发布会上，生态环境部总工程师、水生态环境司司长张波说。

张波表示，黑臭水体是老百姓身边的水环境问题，打好城市黑臭水体治理攻坚战，是围绕着老百姓最期盼的事情开展的污染防治工作。

“截至2020年底，全国地级及以上城市2914个黑臭水体消除比例达到98.2%，尽管黑臭水体治理取得明显成效，但依然存在很多短板。”张波谈到，有些城市的污水收集管网看起来都建了，但质量不高，有错接的、混接的、漏水的；初期雨水污染严重，一些地方雨水管网旱季“藏污纳垢”，雨季“零存整取”；沿河环湖的城乡接合部，部分地区垃圾随意倾倒现象比较突出，导致汛期时水污染较为严重；一些地方搞黑臭水体治理，城市河道搞三面光，加上又没有生态补水，水体自净能力很差，久而久之水就变黑变臭了。

“十四五”规划纲要提出，要基本消除城市黑臭水体。对此，张波表示，这意味着只要是城市建成区的黑臭水体都要纳入攻坚战的范围。今年生态环境部将开展调研，并在调研的基础上精准、科学制定黑臭水体攻坚战方案，力争在“十四五”时期基本消除县级城市建成区的黑臭水体。

“同时，地级及以上城市黑臭水体治理并没有结束，还要努力实现长治久清。这些城市黑臭水体反弹了，依然会进入生态环境部的‘黑名单’，生态环境部依然会一抓到底督促治理。”张波说。

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