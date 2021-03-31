新华社深圳3月31日电（记者白瑜）华为技术有限公司3月31日发布2020年年度报告称，华为2020年实现全球销售收入8914亿元人民币，同比增长3.8%，净利润646亿元人民币，同比增长3.2%；经营活动现金流352亿元人民币，同比下降61.5%。华为轮值董事长胡厚崑表示，2020年华为经营稳健，财务结果符合预期。

相比2019年华为全球销售收入8588亿元人民币、同比增长19.1%的成绩单，华为2020年业绩增长速度放缓，营收增速与经营活动现金流出现双下滑。

企业业务、运营商业务与消费者业务为华为三大主营业务，呈现不同发展态势：华为企业业务快速增长，实现营收1003亿元人民币，同比增长23%；运营商业务保持稳定，实现营收3026亿元人民币，同比增长0.2%；消费者业务增长放缓，实现营收4829亿元人民币，同比增长3.3%。

华为轮值董事长胡厚崑表示：“华为两大业务方向没有改变：一是聚焦ICT基础设施，扮演好社会数字化转型的使能者；二是聚焦消费者，打造全场景智慧生活体验……鸿蒙操作系统是面向全场景的分布式操作系统。目前鸿蒙系统已经应用于智慧大屏、可穿戴设备、车机等终端，下一步计划应用于手机。目前华为已经与20多家硬件厂商，以及280多家应用厂商合作，参与基于鸿蒙系统的生态建设。”

(责编：赵欣悦、杨光宇)