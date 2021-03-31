新华社北京3月31日电（记者戴小河、安蓓）在连续九次上涨后，汽油、柴油价格迎来年内首次下调。国家发展改革委3月31日称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自31日24时起，国内汽油、柴油价格每吨分别降低225元和220元，折合每升价格下调近2角。

国家发展改革委有关负责人表示，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

本轮成品油调价周期内，国际市场原油价格大幅下降。国家发展改革委价格监测中心分析认为，由于海外疫情防控形势再度严峻，市场此前对全球经济复苏的乐观预期有所降温，预计短期内国际油价下行压力有所加大。

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