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中国晚中新世“麝牛类”牛科动物研究获新进展

2021年03月31日18:36 | 来源：新华网
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新华社北京3月31日电（记者张泉、董瑞丰）中国科学家首次使用分支系统学的方法系统梳理了中国晚中新世“麝牛类”牛科动物的系统发育关系，明确提出这些属种与现生麝牛不存在较近的亲缘关系，为今后进一步讨论中国化石牛科动物的演化关系提供了重要基础。这一成果日前在国际古生物期刊《系统古生物学杂志》在线发表。

中国晚中新世“麝牛类”牛科动物是一类头骨和角心都很特化的牛科动物，其系统发育关系长期以来极具争议，其与现生麝牛的关系，以及它们在整个牛科动物演化关系中的位置都亟待讨论。

在该研究中，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的研究人员选取了110个头骨、牙齿及角心的形态学性状，建立了包含7种化石牛科动物、13种现生牛科动物的形态学矩阵，使用分支系统学的方法进行分析。

研究结果表明，晚中新世“麝牛类”与中中新世土耳其羚、现生羊族、狷羚族、马羚族位于同一支系上，是该支系上较早的分支，是灭绝了的早期类型，与现生麝牛的亲缘关系较远。

研究认为，在晚中新世“麝牛类”中，陕西转角羚是相对原始的类型，而乌米兽与近旋角羊是最晚的分支。建议将和政羊、乌米兽和近旋角羊三个属归入乌米兽族，而陕西转角羚代表了完全不同的另一个分支。

研究人员还对临夏盆地的和政羊化石进行了重新研究，对和政羊的系统发育关系进行了探讨。

该研究获得国家自然科学基金、中国科学院战略性先导专项、中国科学院国际合作项目等资助。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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