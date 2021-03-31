新华网石家庄3月29日电（高丽）3月28日，以“稳制造、强实体、开新局”为主题的第六届中国制造强国论坛在河北省保定市举行，这是该论坛首次在北京以外的城市召开。

本届论坛由中国制造强国论坛组委会、保定市人民政府、北京市发改委、北京市经信局、天津市发改委、天津市工信局、河北省发改委、河北省工信厅等联合主办。活动旨在聚焦京津冀协同发展、雄安新区规划建设等重大历史机遇，共同探讨新局势下京津冀制造业的转型创新，为中国制造业下一步发展布局提供思路。

当天的活动吸引了24家来自北京的数字经济领域企业，12家天津的先进制造业企业，以及汽车产业及零部件、电力智造与新能源、高端装备、节能环保、生物医药、现代纺织、食品加工、新材料等八个行业领域的210余家制造业企业到场参会。

工业和信息化部原部长李毅中、国家国防科工局副局长吴艳华和中国工程院院士邬贺铨、清华大学副校长尤政等院士专家，及海尔集团董事局主席、首席执行官张瑞敏，科大讯飞董事长刘庆峰、长城汽车集团董事长魏建军等企业家，围绕“如何打造制造强国、智造强国、碳中和目标推动下制造业绿色转型”等主题做了演讲，共话“十四五”工业新担当。

保定市委书记党晓龙介绍说，保定作为京畿重地和首都南大门，地处京津冀协同发展中部核心功能区，与雄安新区水乳交融。以高速、高铁骨干路网为纽带，保定已深度嵌入京津冀半小时生活圈。保定拥有17所高等院校、331家科技创新平台、246家技术创新中心、17家产业技术研究院、23万名专业技术人才，并在诸多领域同中国科学院、中国工程院、中国农科院、清华、北大等创新引领机构深度合作，正推进中国古动物馆、国家植物园、国家区域医疗中心等重点项目建设。这些表明，保定在抢抓机遇、弯道超车中加快建设制造强市方面占尽天时、地利、人和。

在当天的论坛上，保定市与科大讯飞、京东集团、华侨城集团、国家电投、特来电、特乐意、中国中小企业中心（德国）等7家企业进行了重大合作项目签约，项目涵盖医疗健康、数字经济、文化旅游、新能源等产业和基础设施建设项目。

论坛还围绕“对话‘十四五’的制造业”“对话京津冀区域产业协同发展”等进行了圆桌对话，揭牌成立中制智库保定研究院，同时举办2020中国制造年度盛典，揭晓中国制造“冠军企业”、十佳品质“优秀企业”、工匠精神“传承杰出人物”等。

(责编：赵欣悦、杨光宇)