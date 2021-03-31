新华社北京3月31日电（记者吴雨）记者31日从中国人民银行获悉，由东盟与中日韩（10+3）财长和央行行长以及中国香港金管局总裁共同签署的清迈倡议多边化（CMIM）协议特别修订稿正式生效。

此次修订主要内容如下：一是在清迈倡议多边化协议中增加本币出资条款，即在美元计价贷款以外，成员可基于自愿和需求驱动原则，提供本币计价贷款。二是将清迈倡议多边化与国际货币基金组织（IMF）贷款的脱钩比例从30%提高至40%。三是明确其他技术性问题，包括与伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）退出相关的修改等。

据了解，清迈倡议多边化是10+3区域金融安全网的重要组成部分，本次特别修订有助于进一步强化清迈倡议多边化，提高其有效性和可操作性。

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