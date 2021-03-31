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港股31日跌0.7% 收报28378.35点

2021年03月31日20:10 | 来源：新华网
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新华社香港3月31日电 香港恒生指数31日跌199.15点，跌幅0.7%，收报28378.35点。全日主板成交1640.39亿港元。

国企指数跌48.83点，收于10972.04点，跌幅0.44%。

蓝筹股方面，腾讯控股涨0.08%，收报610港元；香港交易所跌1.33%，收报457.4港元；中国移动跌0.58%，收报50.95港元；汇丰控股涨0.11%，收报45.5港元。

香港本地股方面，长实集团跌1.46%，收报47.2港元；新鸿基地产跌3.44%，收报117.8港元；恒基地产跌2.92%，收报34.9港元。

中资金融股方面，中国银行涨1.37%，收报2.96港元；建设银行跌0.9%，收报6.54港元；工商银行涨0.36%，收报5.58港元；中国平安跌1.06%，收报92.55港元；中国人寿跌0.74%，收报16.06港元。

石油石化股方面，中国石油化工股份跌1.42%，收报4.14港元；中国石油股份跌2.43%，收报2.81港元；中国海洋石油跌1.21%，收报8.13港元。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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