新华社伦敦3月31日电 综述：中国债市开放的又一里程碑——专家谈富时罗素将中国国债纳入旗舰指数

新华社记者王慧慧

全球三大债券指数供应机构之一的富时罗素日前确认将中国国债纳入其富时世界国债指数。专家认为，这是中国债券市场对外开放的又一个里程碑，也反映出中国债市在世界资本市场具有重大优势。

富时罗素3月29日宣布，经过数月监测与审核后，该机构决定自今年10月29日开始将中国国债纳入其富时世界国债指数。纳入过程将分步骤在36个月内完成。完成后，中国国债占富时世界国债指数的权重将达5.25%。

英国杜伦大学金融学首席教授、中国发展研究院执行院长郭杰在接受新华社记者采访时说，按照5.25%的纳入权重计算，未来36个月，入指将为中国债市吸引上千亿美元国际资金。

郭杰说，这包括多种类型投资者，将促进债市多元化发展。此外，入指也能为外汇市场注入新的内容和活力，提升市场广度与深度，加速人民币国际化发展。

他认为，目前中国债券市场有三大优势。第一，全球低利率背景下，中国国债收益率相对可观。第二，中国国债安全、稳定，尤其疫情暴发以来国际金融市场动荡加剧，投资者避险情绪浓厚，而中国疫情防控得当，经济表现优于全球大部分经济体，即使在市场波动中也体现出了稳定性，这促使人民币债券成为全球投资的避风港。第三，中国市场的深度和广度足够应对某些经济体央行大规模量化宽松政策可能带来的庞大资本流入。

英国商会中国事务顾问吴克刚认为，入指对中国和富时罗素是双赢。国际投资者可以更容易地投资中国，并从这个全球第二大债券市场和增长最快的经济体之一获得更好回报。对“脱欧”后的英国金融市场来说，将中国国债纳入是一个很好的补充，使富时罗素指数更具包容性。

“入指后，中国将可以吸引更多外国资本，这也是对中国进一步融入国际金融体系和对外开放承诺的认可。”吴克刚说。

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