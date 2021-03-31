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“九连涨”后迎首降 车主加满一箱油少花9元

2021年03月31日20:17 | 来源：新华网
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新华社上海3月31日电 题：“九连涨”后迎首降 车主加满一箱油少花9元

新华社记者 王默玲

受近期国际油价跌势频现影响，3月31日国内成品油价迎来2021年以来的首次下调，跨年“九连涨”终被打断。

国家发展改革委发布的信息显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年3月31日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调225元和220元。这意味着国内成品油价自2020年11月中旬以来的“九连涨”终于止步，同时这也是2021年国内成品油价迎来的首次下调。

本轮调价周期内变化率呈现负向波动，卓创资讯成品油分析师高青翠认为，本计价周期以来，尽管苏伊士运河堵塞助长油价短暂反弹，但受欧洲疫苗接种缓慢，且新冠病毒变异引发业者对原油需求担忧，同时美国原油库存连续数周增长等因素影响，国际油价冲高回落。

根据本次调价幅度计算，折合92号汽油每升下调0.18元，0号柴油每升下调0.19元。本轮调价后，全国大多数地区车用柴油价格在每升6.4元至6.5元，92号汽油零售价格在每升6.4元至6.6元。

隆众资讯成品油分析师徐雯雯表示，以油箱容量50升的普通私家车计算，这次调价后，车主加满一箱油将少花9元；按市区百公里耗油7升至8升的车型，平均每行驶1000公里费用减少13元至15元。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言平均每行驶1000公里，燃油费用减少76元左右。“本次调价对于经历了油价‘九连涨’的私家车主和物流企业来说无疑是一件好事。”

“今天没太注意调油价的日期，早知道明天来加油好了。”记者在上海市徐家汇公园附近一座加油站采访的私家车主小章说，“平时通勤还是以公共交通为主，这次是因为清明节快到了想要自驾回老家，就抽空提前来加个油，汽油降价了当然是好事，一家人出去踏青还能省出几瓶饮料钱。”

“终于降了！”一位小型航运公司负责人史先生表示，公司共有6艘在长江上进行货物运输的船只，每条船运输800公里需要用油10吨左右，“‘九连涨’之后这段路程的油价成本大概增加了1万元，还好是在去年较低的油价基础上增长的，目前我们企业利润还维持在正常水平。”

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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