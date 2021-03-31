人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

中化集团与中国化工实施联合重组

2021年03月31日21:27 | 来源：新华网
小字号

新华社北京3月31日电（记者王希、于文静）中央企业战略性重组和专业化整合再下一城！国务院国资委网站31日发布消息，经报国务院批准，中国中化集团有限公司（中化集团）与中国化工集团有限公司（中国化工）实施联合重组。

中化集团在企业官网发布的消息显示，两家企业此次获准实施联合重组，将新设由国资委代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工整体划入新公司。此次联合重组将更好地整合资源、发挥协同效应，打造世界一流的综合性化工企业，促进我国化学工业高质量发展。

根据企业官网，中化集团成立于1950年，前身为中国化工进出口总公司，是领先的石油和化工产业综合运营商、农业投入品（种子、农药、化肥）和现代农业服务一体化运营企业，并在城市开发运营和非银行金融领域具有较强的影响力。

中国化工是我国最大的化工企业，有化工新材料及特种化学品、农用化学品、石油加工及炼化产品、橡胶轮胎、化工装备和科研设计6个业务板块。这家总部设在北京的企业，在全球150个国家和地区拥有生产、研发基地，并有完善的营销网络体系。

中化集团发布的消息称，重组后新公司涵盖生命科学、材料科学、基础化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等业务领域，将扎实做好业务协同和管理提升，集聚创新资源、打通产业链条、提升行业竞争力。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：所有贷款产品均应明示贷款年化利率
　　人民网北京3月31日电 （记者罗知之）人民银行官网3月31日消息，为维护贷款市场竞争秩序，保护金融消费者合法权益，所有贷款产品均应明示贷款年化利率。 人民银行表示，所有从事贷款业务的机构，在网站、移动端应用程序、宣传海报等渠道进行营销时，应当以明显的方式向借款人展示年化利率，并在签订贷款合同时载明,也可根据需要同时展示日利率、月利率等信息，但不应比年化利率更明显。…
生态环境部：“十四五”时期基本消除县级城市建成区的黑臭水体
　　生态环境部总工程师、水生态环境司司长张波。人民网记者 余璐摄 人民网北京3月31日电 （记者余璐）“生态环境部今年要在调研的基础上，精准科学制定黑臭水体攻坚战方案，力争在‘十四五’时期基本消除县级城市建成区的黑臭水体。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部