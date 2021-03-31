新华社北京3月31日电（记者王希、于文静）中央企业战略性重组和专业化整合再下一城！国务院国资委网站31日发布消息，经报国务院批准，中国中化集团有限公司（中化集团）与中国化工集团有限公司（中国化工）实施联合重组。

中化集团在企业官网发布的消息显示，两家企业此次获准实施联合重组，将新设由国资委代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工整体划入新公司。此次联合重组将更好地整合资源、发挥协同效应，打造世界一流的综合性化工企业，促进我国化学工业高质量发展。

根据企业官网，中化集团成立于1950年，前身为中国化工进出口总公司，是领先的石油和化工产业综合运营商、农业投入品（种子、农药、化肥）和现代农业服务一体化运营企业，并在城市开发运营和非银行金融领域具有较强的影响力。

中国化工是我国最大的化工企业，有化工新材料及特种化学品、农用化学品、石油加工及炼化产品、橡胶轮胎、化工装备和科研设计6个业务板块。这家总部设在北京的企业，在全球150个国家和地区拥有生产、研发基地，并有完善的营销网络体系。

中化集团发布的消息称，重组后新公司涵盖生命科学、材料科学、基础化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等业务领域，将扎实做好业务协同和管理提升，集聚创新资源、打通产业链条、提升行业竞争力。

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