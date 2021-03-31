新华社北京3月31日电（记者赵文君）31日召开的国务院常务会议推出深化“放管服”改革新举措，涉及就业环境、涉企审批、扩大内需、民生服务供给、公正监管五个方面的具体举措。

会议围绕更大激发市场主体活力、促进稳就业保民生，确定了深化“放管服”改革的具体举措：一是改善就业环境。压减准入类职业资格数量，推进社会化职业技能等级认定。支持新就业形态健康发展。推进灵活就业职业伤害保障试点，扩大工伤保险覆盖面，维护灵活就业人员合法权益。二是推进涉企审批减环节、减材料、减时限、减费用。加快商标专利注册申请全流程电子化。降低守法合规企业和低风险商品通关查验率。减并港口收费。三是支持扩大内需。清理违规设置的二手车迁入限制，合理放宽旅游民宿等市场准入。四是优化民生服务供给。推动更多涉及民生的服务事项“跨省通办”。推进养老机构发展，引入社会力量扩大能力、提高运营和服务质量。五是进一步推进公正监管。坚持放管结合，把公正监管作为简政放权的必要保障，落实部门监管责任，完善监管规则和标准，建立行政裁量权基准制度，创新和加强事中事后监管，对涉及群众生命健康和公共安全的要严格监管。通过深化改革，做到放出活力、管出公平、服出效率。

近年来，全国市场监管部门持续组织开展涉企收费检查，取得积极成效，2020年为企业减轻负担50多亿元，违规收费问题得到有效遏制。今年，全国市场监管部门将开展“治理涉企收费 减轻企业负担”专项行动，聚焦中介机构、行业协会商会、交通物流、水电气暖等公用事业、商业银行等五大重点领域收费，全面启动重点领域涉企违规收费专项治理，减轻企业负担、优化营商环境，增加市场主体活力。

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