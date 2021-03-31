新华社深圳3月31日电（记者 吴燕婷）深交所31日发布消息称，经中国证监会同意，深交所于4月6日正式实施主板与中小板两板合并。

今年2月5日，经中国证监会批准，深交所已启动合并主板与中小板（以下简称两板合并）相关准备工作。

记者了解到，在两板合并业务规则整合过程中，深交所对交易规则、融资融券交易实施细则、高送转指引等7件规则进行了适应性修订，并废止《关于在部分保荐机构试行持续督导专员制度的通知》等两件通知，主要涉及删除中小板相关表述、统一高送转定义、调整相关交易指标计算基准指数、取消持续督导专员制度等。上述调整安排于4月6日两板合并实施时生效。

深交所相关负责人表示，主板与中小板合并是资本市场全面深化改革的一项举措。两板合并完成后，深市主板定位于支持相对成熟的企业融资发展、做优做强，发行上市门槛保持不变；创业板主要服务于成长型创新创业企业。深市以主板、创业板为主体的市场格局，将为处在不同发展阶段、不同类型的企业提供融资服务，进一步提高资本市场服务实体经济能力。

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