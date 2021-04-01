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北京国际大数据交易所成立

2021年04月01日06:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月31日电  （记者贺勇）3月31日，北京国际大数据交易所正式成立。这是国内首家基于“数据可用不可见，用途可控可计量”新型交易范式的数据交易所，标志着北京在数字经济开放发展上迈出了新的一步，对于打造全球数字经济标杆城市具有重大意义。

　　数据是基础性资源和战略性资源，也是重要的生产力。不同于土地、劳动力、资本等生产要素，数据有成本极低、再生性强、难以建立排他性等特点，权属界定不清、要素流转无序、定价机制缺失、安全保护不足等问题一直是掣肘数据要素高效配置的痛点。

　　据介绍，新成立的北数所将以数据使用价值为基本交易对象，从技术、模式、规则、风控、生态等5个方面，进行全新设计，着力破解数据交易的痛点，打造全国数据交易探索新样板。“以技术体系为例，北数所将依托北京在隐私计算、区块链等领域的技术先发优势，将数据要素解构为可见的‘具体信息’和可用的‘计算价值’，对其中‘计算价值’进行确权、存证、交易，实现数据流通的‘可用不可见、可控可计量’，为数据供需双方提供可信的数据融合计算环境。”北京金控集团党委书记、董事长范文仲介绍说。仪式当天，北京数据交易系统成功上线，这是基于区块链和隐私计算技术支持的全链条交易服务体系，将为市场参与者提供数据清洗、供需撮合、法律咨询、价值评估、权属认证等专业化服务。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月01日 06 版）
(责编：郝江震、白宇)

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