重点领域涉企违规收费专项治理启动
2021年04月01日06:05 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京3月31日电 （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局3月31日在重庆召开“治理涉企收费 减轻企业负担”专项行动部署动员会，全面启动重点领域涉企违规收费专项治理。
近年来，全国市场监管部门持续组织开展涉企收费检查；2020年为企业减轻负担50多亿元，违规收费问题得到有效遏制。会议要求，全国市场监管部门要贯彻落实党中央、国务院推进减税降费的决策部署和《政府工作报告》关于严厉整治乱收费的工作要求，聚焦中介机构、行业协会商会、交通物流、水电气暖等公用事业、商业银行等五大重点领域收费，集中力量查处并曝光一批典型案例；注重整改规范，建立长效机制，确保各项减税降费政策落地见效。
《 人民日报 》（ 2021年04月01日 06 版）
(责编：郝江震、白宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 人民银行：所有贷款产品均应明示贷款年化利率
- 人民网北京3月31日电 （记者罗知之）人民银行官网3月31日消息，为维护贷款市场竞争秩序，保护金融消费者合法权益，所有贷款产品均应明示贷款年化利率。 人民银行表示，所有从事贷款业务的机构，在网站、移动端应用程序、宣传海报等渠道进行营销时，应当以明显的方式向借款人展示年化利率，并在签订贷款合同时载明,也可根据需要同时展示日利率、月利率等信息，但不应比年化利率更明显。…
- 评论
- 关注