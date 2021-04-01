本报北京3月31日电 （记者罗珊珊）中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布，3月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，较上月上升1.3个百分点，表明经济恢复势头有所加快。本月制造业PMI明显回升，且主要分项指数和行业指数均有可喜变化，显示产业链联动回升。

经济回升动力增强，国内外需求加快回升，带动生产相应增长。新订单指数和新出口订单指数分别较上月上升2.1和2.4个百分点至53.6%和51.2%，生产指数较上月上升2个百分点至53.9%。市场供需同步回升，有利于经济可持续恢复。供需增长也带动就业回升，同时疫情防控措施对人口流动的限制趋于宽松为就业回升提供了有利条件，从业人员指数为50.1%，较上月上升2个百分点。

产业链上各环节的市场价格普遍加快上升。购进价格指数为69.4%，较上月上升2.7个百分点；出厂价格指数为59.8%，较上月上升1.3个百分点。市场价格普遍加快上升，从一个侧面说明市场有所升温，供需加快增长。

产业链上各行业均实现较快增长。行业大类中，新动能延续平稳较快增长势头，装备制造业PMI较上月上升0.7个百分点至52.9%，高技术制造业PMI较上月上升0.3个百分点至53.9%，都连续运行在较高水平。

“3月份PMI上升，且连续13个月保持在荣枯线上，表明经济持续保持恢复态势。”中国物流信息中心特约分析师张立群表示，一季度PMI变动受春节等短期因素影响较多，剔除这些因素影响，可以认为PMI走势大体平稳，经济呈平稳恢复态势。

《 人民日报 》（ 2021年04月01日 10 版）

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