本报北京3月31日电 （记者吴秋余）中国人民银行近日发布公告，要求所有从事贷款业务的机构，进行营销时应当以明显的方式向借款人展示年化利率，并在签订贷款合同时载明。

根据公告，从事贷款业务的机构，包括但不限于存款类金融机构、汽车金融公司、消费金融公司、小额贷款公司以及为贷款业务提供广告或展示平台的互联网平台等。

央行要求，贷款年化利率应以对借款人收取的所有贷款成本与其实际占用的贷款本金的比例计算，并折算为年化形式。其中，贷款成本应包括利息及与贷款直接相关的各类费用。贷款本金应在贷款合同或其他债权凭证中载明。若采用分期偿还本金方式，则应以每期还款后剩余本金计算实际占用的贷款本金。

《 人民日报 》（ 2021年04月01日 10 版）

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