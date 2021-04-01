2021年中国广州国际投资年会签约8600亿元
2021年04月01日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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本报广州3月31日电 （记者罗艾桦）记者从30日开幕的2021年第七届中国广州国际投资年会获悉：本次年会以“领航新发展，澎湃新活力”为主题，共迎来35个国家和地区的496家企业和机构，共签约183个项目，投资总额超8600亿元，涉及人工智能、数字经济、生物医药等领域。
本届年会还创新办会形式，已分别于3月16日至20日，在特拉维夫、硅谷、海德堡、奥克兰、新加坡、波士顿等地设置海外分会场。
《 人民日报 》（ 2021年04月01日 10 版）
(责编：郝江震、白宇)
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