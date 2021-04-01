本报记者 顾仲阳 常 钦

绿水青山见证了他们的尽忠职守，脱贫攻坚路上留下了他们的奋斗身影。全国110.2万名生态护林员积极响应国家号召，守护祖国的绿水青山，成为脱贫攻坚的先行者和带头人。

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。今天的生态护林员们干劲更足，护生态、强产业，巩固拓展脱贫攻坚成果，积极投身乡村振兴，大步奔向更加美好的新生活。

为了大力弘扬生态护林员的奉献精神，中央宣传部、国家林业和草原局、财政部、国家乡村振兴局向全社会公开发布最美生态护林员的先进事迹。

“绿水青山是乡亲们的致富靠山，脱了贫更要管护好它”

清明时节临近，做好森林防火尤为关键。连日来，甘肃省天祝藏族自治县安远镇柳树沟村生态护林员朱生玉，背着干粮整天在管护区内巡护蹲守。

在柳树沟村，提起朱生玉，乡亲们都会竖起大拇指。他对工作认真负责，挨家挨户上门，面对面宣传防火知识，自己写标语、立警示牌，告诫群众不要带火种进山入林。3年多来，他所管护的责任区，从没发生过森林火灾，也没出现过乱砍滥伐的情况。

前不久，有亲戚邀请他外出务工，收入比当生态护林员高好几倍。“绿水青山是乡亲们的致富靠山，脱了贫更要管护好它。这里的一沟一壑、一草一木，没人比我更熟。”朱生玉婉拒了亲戚的好意，巡山护林干得更起劲了。

麦麦提·麦提图隼是新疆于田县先拜巴扎镇乔克拉村的生态护林员。今年，村里还要继续造林增绿，乡亲们种下的红枣、核桃需要加强管理、提高品质。“作为生态护林员，我得带好这个头。”麦麦提·麦提图隼说。

学好才能干好。在村里，麦麦提·麦提图隼爱学习、勤钻研是出了名的。2018年被选聘为生态护林员之前，他对林业知识、林果管理技术知之甚少。为了补上短板，他跑图书馆找书看，哪里有培训班，就追着去哪里听，还利用自家的5亩核桃园进行实践，核桃亩产由五六十公斤提高到去年的200公斤。现在，乡亲们都称麦麦提·麦提图隼为“土专家”。

“脱了贫摘了帽，好日子这才刚刚开始呢，还得好好干。”麦麦提·麦提图隼说，种林果保生态又富口袋，乡亲们一起努力，乔克拉村一定能成为瓜果飘香、生活富裕的好地方。

以山为家、以林为伴，爱绿护绿让最美生态护林员们摆脱了贫困。眼下，他们干劲更足，发展动力更强，更加精心地呵护绿水青山，更加坚毅地探寻生态致富路。

“脱了贫，还要致富，发展生态产业大有可为”

摘帽不返贫，才是真脱贫。巩固拓展脱贫攻坚成果，归根到底还得靠高质量的产业。

大别山区腹地，春耕备耕正忙。安徽省岳西县古坊乡上坊村，生态护林员汪咏生正忙着为水稻育秧做准备。

好生态出好产品。看着村里的环境越来越好，2018年，汪咏生牵头成立了生态稻米种植合作社，带动120户农户抱团发展，去年户均增收3000多元。如今，乡亲们顺利脱贫。汪咏生觉得，作为一名老党员，自己不仅要当脱贫攻坚的先锋，还要当好共同致富的领头雁。今年汪咏生在邻村筹备成立了第二个生态稻米合作社，打算带动更多乡亲增收。合作社生产的生态大米每斤比普通大米贵两元多。最近汪咏生忙着为稻米绿色认证做准备，到时候米价说不定还能往上蹿一截。

青山连绵，林海莽莽。“脱了贫，还要致富，发展生态产业大有可为。”巡防之余，湖南省汝城县大坪镇九龙瑶族村生态护林员吴树养种了10多亩白毛茶，茶园里还养蜂，养土鸡土鸭。自己富起来以后，吴树养没有忘记帮助乡亲们解决技术、销售难题。

眼下正是春茶采摘期，吴树养高价收购村民的茶青，还帮村民代售茶叶。每当茶农遇到技术问题来向他请教，他都毫不保留地将技术传授给大家。谈起未来，吴树养信心满满，下一步他准备协助村里为白毛茶申请农业文化遗产，做大做强茶产业，依托九龙江国家森林公园发展乡村旅游，带动更多村民增收。

“全面推进乡村振兴，我们生态护林员责无旁贷”

脱贫攻坚取得胜利后，全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。

乡村生态振兴，最美生态护林员们成了生力军。“保护生态是我们的本职工作，当然要做好。但这还不够，必须发动广大村民积极参与。”广西龙胜各族自治县三门镇大地村生态护林员谭周林，俨然成了村里的生态文明“宣传大使”，走到哪里都把生态保护挂在嘴边。“现在乡亲们的生态保护意识明显强了，乡风更文明了，我的工作也好做多了。”谭周林说，现在有村民想在自家山林里砍两棵树用来装修，都知道要先去申请采伐许可证。

乡村要振兴，生态宜居是关键。在龙胜，生态护林员成了人居环境整治的积极推动者。最近，谭周林和村委会成员一起挨家挨户上门，动员、协助村民清运垃圾、清理污水塘沟、清洁养殖圈舍。谭周林说：“建设美丽家园，要大家一起动手，全面推进乡村振兴，我们生态护林员责无旁贷。”

贵州省湄潭县鱼泉街道办事处土塘村生态护林员陈力之是个“90后”，他成立了一家公司，最近正在申请商标。“等商标注册下来，还要接着开网店，拓宽销售渠道，让村里的山货卖到全国各地，带富更多乡亲。我们这里满山遍野都是生态茶园，发展茶园经济很有优势。”陈力之说。

春意渐浓，最美生态护林员们忙着巡山护林，让自己的身影成为绿水青山间的亮丽风景，也融入徐徐展开的乡村振兴壮美图景中。

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《 人民日报 》（ 2021年04月01日 14 版）

(责编：郝江震、白宇)