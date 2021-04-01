人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

让自己的身影成为亮丽风景

——最美生态护林员群像扫描（下）

本报记者  顾仲阳  常  钦
2021年04月01日06:15 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　绿水青山见证了他们的尽忠职守，脱贫攻坚路上留下了他们的奋斗身影。全国110.2万名生态护林员积极响应国家号召，守护祖国的绿水青山，成为脱贫攻坚的先行者和带头人。

　　脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。今天的生态护林员们干劲更足，护生态、强产业，巩固拓展脱贫攻坚成果，积极投身乡村振兴，大步奔向更加美好的新生活。

　　为了大力弘扬生态护林员的奉献精神，中央宣传部、国家林业和草原局、财政部、国家乡村振兴局向全社会公开发布最美生态护林员的先进事迹。

　　“绿水青山是乡亲们的致富靠山，脱了贫更要管护好它”

　　清明时节临近，做好森林防火尤为关键。连日来，甘肃省天祝藏族自治县安远镇柳树沟村生态护林员朱生玉，背着干粮整天在管护区内巡护蹲守。

　　在柳树沟村，提起朱生玉，乡亲们都会竖起大拇指。他对工作认真负责，挨家挨户上门，面对面宣传防火知识，自己写标语、立警示牌，告诫群众不要带火种进山入林。3年多来，他所管护的责任区，从没发生过森林火灾，也没出现过乱砍滥伐的情况。

　　前不久，有亲戚邀请他外出务工，收入比当生态护林员高好几倍。“绿水青山是乡亲们的致富靠山，脱了贫更要管护好它。这里的一沟一壑、一草一木，没人比我更熟。”朱生玉婉拒了亲戚的好意，巡山护林干得更起劲了。

　　麦麦提·麦提图隼是新疆于田县先拜巴扎镇乔克拉村的生态护林员。今年，村里还要继续造林增绿，乡亲们种下的红枣、核桃需要加强管理、提高品质。“作为生态护林员，我得带好这个头。”麦麦提·麦提图隼说。

　　学好才能干好。在村里，麦麦提·麦提图隼爱学习、勤钻研是出了名的。2018年被选聘为生态护林员之前，他对林业知识、林果管理技术知之甚少。为了补上短板，他跑图书馆找书看，哪里有培训班，就追着去哪里听，还利用自家的5亩核桃园进行实践，核桃亩产由五六十公斤提高到去年的200公斤。现在，乡亲们都称麦麦提·麦提图隼为“土专家”。

　　“脱了贫摘了帽，好日子这才刚刚开始呢，还得好好干。”麦麦提·麦提图隼说，种林果保生态又富口袋，乡亲们一起努力，乔克拉村一定能成为瓜果飘香、生活富裕的好地方。

　　以山为家、以林为伴，爱绿护绿让最美生态护林员们摆脱了贫困。眼下，他们干劲更足，发展动力更强，更加精心地呵护绿水青山，更加坚毅地探寻生态致富路。

　　“脱了贫，还要致富，发展生态产业大有可为”

　　摘帽不返贫，才是真脱贫。巩固拓展脱贫攻坚成果，归根到底还得靠高质量的产业。

　　大别山区腹地，春耕备耕正忙。安徽省岳西县古坊乡上坊村，生态护林员汪咏生正忙着为水稻育秧做准备。

　　好生态出好产品。看着村里的环境越来越好，2018年，汪咏生牵头成立了生态稻米种植合作社，带动120户农户抱团发展，去年户均增收3000多元。如今，乡亲们顺利脱贫。汪咏生觉得，作为一名老党员，自己不仅要当脱贫攻坚的先锋，还要当好共同致富的领头雁。今年汪咏生在邻村筹备成立了第二个生态稻米合作社，打算带动更多乡亲增收。合作社生产的生态大米每斤比普通大米贵两元多。最近汪咏生忙着为稻米绿色认证做准备，到时候米价说不定还能往上蹿一截。

　　青山连绵，林海莽莽。“脱了贫，还要致富，发展生态产业大有可为。”巡防之余，湖南省汝城县大坪镇九龙瑶族村生态护林员吴树养种了10多亩白毛茶，茶园里还养蜂，养土鸡土鸭。自己富起来以后，吴树养没有忘记帮助乡亲们解决技术、销售难题。

　　眼下正是春茶采摘期，吴树养高价收购村民的茶青，还帮村民代售茶叶。每当茶农遇到技术问题来向他请教，他都毫不保留地将技术传授给大家。谈起未来，吴树养信心满满，下一步他准备协助村里为白毛茶申请农业文化遗产，做大做强茶产业，依托九龙江国家森林公园发展乡村旅游，带动更多村民增收。

　　“全面推进乡村振兴，我们生态护林员责无旁贷”

　　脱贫攻坚取得胜利后，全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。

　　乡村生态振兴，最美生态护林员们成了生力军。“保护生态是我们的本职工作，当然要做好。但这还不够，必须发动广大村民积极参与。”广西龙胜各族自治县三门镇大地村生态护林员谭周林，俨然成了村里的生态文明“宣传大使”，走到哪里都把生态保护挂在嘴边。“现在乡亲们的生态保护意识明显强了，乡风更文明了，我的工作也好做多了。”谭周林说，现在有村民想在自家山林里砍两棵树用来装修，都知道要先去申请采伐许可证。

　　乡村要振兴，生态宜居是关键。在龙胜，生态护林员成了人居环境整治的积极推动者。最近，谭周林和村委会成员一起挨家挨户上门，动员、协助村民清运垃圾、清理污水塘沟、清洁养殖圈舍。谭周林说：“建设美丽家园，要大家一起动手，全面推进乡村振兴，我们生态护林员责无旁贷。”

　　贵州省湄潭县鱼泉街道办事处土塘村生态护林员陈力之是个“90后”，他成立了一家公司，最近正在申请商标。“等商标注册下来，还要接着开网店，拓宽销售渠道，让村里的山货卖到全国各地，带富更多乡亲。我们这里满山遍野都是生态茶园，发展茶园经济很有优势。”陈力之说。

　　春意渐浓，最美生态护林员们忙着巡山护林，让自己的身影成为绿水青山间的亮丽风景，也融入徐徐展开的乡村振兴壮美图景中。

　　版式设计：沈亦伶


　　《 人民日报 》（ 2021年04月01日 14 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：所有贷款产品均应明示贷款年化利率
　　人民网北京3月31日电 （记者罗知之）人民银行官网3月31日消息，为维护贷款市场竞争秩序，保护金融消费者合法权益，所有贷款产品均应明示贷款年化利率。 人民银行表示，所有从事贷款业务的机构，在网站、移动端应用程序、宣传海报等渠道进行营销时，应当以明显的方式向借款人展示年化利率，并在签订贷款合同时载明,也可根据需要同时展示日利率、月利率等信息，但不应比年化利率更明显。…
生态环境部：“十四五”时期基本消除县级城市建成区的黑臭水体
　　生态环境部总工程师、水生态环境司司长张波。人民网记者 余璐摄 人民网北京3月31日电 （记者余璐）“生态环境部今年要在调研的基础上，精准科学制定黑臭水体攻坚战方案，力争在‘十四五’时期基本消除县级城市建成区的黑臭水体。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部