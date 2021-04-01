人民网北京4月1日电 （赵竹青）据商务部网站消息，3月25-31日，中国-新加坡自贸协定升级后续第一轮谈判通过视频会议举行。双方围绕跨境服务贸易、投资、电信等领域规则进行深入磋商，并就服务贸易和投资自由化谈判相关问题交换意见，谈判取得积极进展。

中国-新加坡自贸协定于2008年10月签署，2009年1月1日起实施。2018年11月，双方签署中新自贸协定升级议定书，并于2019年10月实施。根据中新自贸协定升级议定书规定，双方于2020年12月宣布启动升级后续谈判，致力于采用负面清单方式开展服务贸易和投资自由化谈判，进一步提升双边贸易投资自由化便利化水平。

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