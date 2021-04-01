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农业农村部组织开展春季种子市场大检查 公布种子案件投诉举报电话

2021年04月01日08:42 | 来源：人民网
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人民网北京4月1日电 （记者李源）据农业农村部网站消息，为严厉打击侵权套牌、制售假劣种子等违法行为，强化种业知识产权保护，确保春季生产用种安全，自3月起，农业农村部在全国范围内部署开展为期2个月的春季农作物种子市场检查。农业农村部设立种子案件投诉举报电话（010-59192079），强化案件线索收集和立案查处。

本次检查重点针对玉米、水稻、大豆、蔬菜、向日葵等农作物种子及马铃薯种薯，集中检查种子交易市场和经营门店，严查种子套牌侵权、未审先推、种子质量低劣、真实性不符合、档案不健全、备案不完整等问题；其中，南方早稻主产区重点严把种子质量关，东北玉米主产区重点检查非法转基因玉米种子，北京、上海、广东、山东等地重点检查进口种子，西北和东北向日葵主产区严查向日葵种子标签和真实性问题。

农业农村部春季农作物种子市场检查组在广西开展春季农作物种子市场检查。（来源：广西壮族自治区农业农村厅网站）

近日，农业农村部组织6个工作组赴内蒙古、黑龙江、江苏、湖北、广西、甘肃等重点地区进行明察暗访及抽查检查，督导工作落实，开展现场执法。要求每省随机检查种子门店不少于20家，扦取种子样品检测种子质量及转基因、真实性等指标。截至目前，已完成4个省份的督导检查，涵盖17个县区、23个种子市场、96家经营门店，抽查种子样品120份，代表数量7.24万公斤。对现场检查发现的11个问题，全部责令立行立改。后续将及时通报种子质量检测结果，对不合格种子责成有关地区严厉查处。

(责编：李源、高雷)

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