原标题：国内首台超大直径掘进同步拼装盾构机研制成功

国内首台超大直径掘进同步拼装盾构机“兴业号”顺利下线（张凤华摄）

3月31日，国内首台超大直径掘进同步拼装盾构机——“兴业号”顺利下线，预计将于4月陆续抵达珠海用于兴业快线工程。“兴业号”改变了传统盾构模式，实现了掘进过程中同步拼装，掘进速度较国内外同类装备提升30%-50%，极大地限制了掘进效率。

“兴业号”盾构机由中交天和机械设备制造有限公司自主设计、研发、制造，应用于珠海兴业快线工程建设，全长130米，重达4500吨，刀盘直径15.76米，国产化率98%以上，掘进同步拼装、主动铰接、刀具全状态监测等技术创造了国内外同类装备的新高度。

兴业快线工程的地质环境极其复杂，有着“地质博物馆”之称，盾构法施工将面对不少难题。中交天和设计研发总院院长靳党鹏介绍，为此，中交天和进行了针对性创新设计，创造出国内掘进速度最快、转弯半径最小、适应能力最强的超大直径盾构机。在传统的盾构掘进模式中，拼装管片与盾构掘进必须交错进行，极大地限制了掘进效率。通过不断地改良试验，“兴业号”盾构机实现了掘进同步拼装，掘进速度较国内外同类装备提升30%-50%，在超大直径盾构机未来发展中具有含划时代意义。

工程主线盾构隧道全长约1740米，施工段地质多为全断面微风化花岗岩地层，且隧道设计的最小转弯半径仅为599.5米，突破了国内外超大直径盾构机施工最小转弯半径750米左右的极限。为解决这一世界性难题，中交天和创新应用主动铰接技术，加强了盾构机转弯作业的灵活度，将最小转弯半径控制在450米内。同时，施工段的地质软硬不均，全断面岩层长度为617米，岩石单轴抗压强度最高达131兆帕，已探测到孤石9处、湖湾断裂带2处，刀具偏磨、刀具碎裂、刀盘卡顿等问题将严重影响施工效率。在优化446把刀具排布的基础上，中交天和开发了针对刀具全生命周期的实时监测系统，有效避免刀具异常磨损及相关问题。（记者张晔 通讯员张凤华）

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