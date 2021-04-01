本报记者 刘玲玲 吴乐珺 刘军国 冯雪珺

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经合组织日前调高了全球经济增长预期，称全球经济有望在今年年中回升至疫情之前的水平。分析指出，随着各国应对疫情能力不断增强，部分经济体经济率先恢复增长势头。未来增长前景仍取决于疫情控制程度和政策支持力度等。

经济合作与发展组织日前发布的经济展望报告预计，全球经济2021年将增长5.6%，比去年12月的预测值高出1.4个百分点，2022年有望增长4%。经合组织调高增长预期的主要因素，包括全球范围内新冠疫苗接种工作的有效部署及多国采取大规模经济刺激计划等。

多个经济体经济稳步复苏

在这份题为“强化经济复苏——速度的迫切性”的中期经济展望报告中，经合组织预测，到2021年年中，全球经济有望恢复到疫情前水平。其中，中、日、韩等亚洲国家将恢复强劲增长；欧元区增长预期调高0.3个百分点至3.9%；英国的预测值上调0.9个百分点至5.1%；美国经济增长率预测值为6.5%。

报告着重指出，2020年第四季度，许多经济体面临新一轮疫情冲击，但得益于更严格的防疫和社交限制措施，经济活动仍在持续复苏。全球经济产出仍比疫情发生前低1%左右。各经济体的复苏速度有明显差异，新兴市场经济体的反弹相对较快。

强有力的财政措施，加之制造业和建筑业的复苏，中国、印度和土耳其的经济活动已超过疫情前水平。疫情期间，许多亚太经济体工业产出下滑相对平缓，这与强有力且有效的防疫举措、政府支持以及制造业更广泛的区域复苏密切相关。欧洲主要发达经济体复苏步伐较为温和，与该区域新一轮疫情来袭造成经济活动中断、服务业受限有关。

世界银行最新发布的《东亚与太平洋地区经济半年报》也显示，该地区许多经济体的经济形势2020年下半年已经开始出现反弹。报告总结这些经济体快速进入复苏轨道的三大共性，即通过严格的防疫举措有效遏制了疫情；利用制造业及贸易复苏而非过度依赖旅游业；政府拥有充足的政策空间，提供了大量的财政和货币支持。报告认为，“疫苗接种活动的成功推进以及疫情的早期控制，叠加重大政策改革和新技术的推广”，全球经济复苏可能会比预期的更强劲。

疫苗接种普及提振商业信心

当前，多国疫苗接种普及工作正在加速推进。经合组织报告认为，如果疫苗生产加速并在世界范围内协调分配，防疫措施可更快放宽，全球增长前景将好于当前预期。倘若疫苗接种速度不足以降低感染率，或新变种迅速蔓延导致现有疫苗仍需更新，消费支出和商业信心将受打击。

经合组织首席经济学家劳伦斯·布恩认为，疫苗的普及工作可以提振商业信心、促进全球消费支出，有利于加速经济复苏进程。

国际货币基金组织首席经济学家吉塔·戈皮纳特认为，经济前景在很大程度上，取决于疫苗能否跑赢变异的病毒并结束疫情，也取决于各国能否提供有效的政策支持，直到疫情消退。未来全球经济形势依然面临巨大不确定性，各国经济复苏前景差异显著。

戈皮纳特提醒，如果疫苗普及缓慢，病毒产生变异，或过早取消政策支持，经济形势甚至将出现恶化。在各国公共债务和企业债务都处于空前高位之际，如果下行风险变为现实，那么融资环境的收紧可能加剧经济下滑。“如果能更快地结束这场卫生危机，那么2020—2025年全球经济将累计增加9万亿美元，所有国家都将因此受益，其中发达经济体的经济增长将达4万亿美元左右。”

日本三菱综合研究所2月发布报告认为，如果70%至90%的人口接种疫苗获得抗体，经济活动的正常化会成为可能。到2022年，由于疫苗普及等原因，经济的内生动力提高，即使财政刺激政策阶段性收回，经济的增长前景仍能符合预期。鉴于目前感染人数还在持续上升，全球经济活动不可避免地受到抑制。新兴经济体尤其需要注意的是，如果疫苗接种迟迟得不到普及，经济活动被抑制会成为长期化现象。日本庆应大学经济学部教授大西广认为，除了加快疫苗接种外，当前仍须做好各种常规防疫措施，比如加大核酸检测力度，实现应检尽检。

相关改革有望催生新增长点

经合组织指出，各经济体在抗击疫情的同时，也在加速推进经济领域的一系列改革。提高经济活力，需要促进资源向有利于发展的部门和活动重新配置。许多亚太经济体之所以较好控制住了疫情的负面影响，离不开其有效的公共卫生措施、工业活动的好转，尤其是中国经济复苏在这一区域带来的巨大推动力。

戈皮纳特指出，中国成为经济率先复苏至疫情前水平的主要经济体，原因在于成功控制疫情，并实施有效的财政和货币政策，保障经济活动快速复苏。

欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩表示，疫情危机倒逼相关领域改革，许多国家着手重新启动公共部门、银行业和资本市场改革，而这三大领域具有强大的增长潜力。受病毒传播和变异的影响，疫情结束的时间并不确定，远程工作、数字技术领域将快速发展，成为极具增长潜力的领域。

莱恩认为，各国前所未有地关注绿色投资和数字化能力建设，对提高生产力、打造新的经济增长点具有重要意义。疫情也进一步倒逼一些国家公共部门管理的改革，提高公共部门行政管理的效率有可能提高整体经济的生产率。

世界银行东亚与太平洋地区首席经济学家阿迪蒂亚·马图表示，中国消费市场规模不断扩大，发展绿色创新性经济，有助于全球及区域经济复苏，将有力推动全球合作。

德国联邦外贸与投资署中国问题专家克里斯蒂娜·奥特表示，中国市场不断扩大，经济复苏快于预期，在全球经济总量中的占比持续攀升，将对德国经济和世界经济产生重要积极影响。墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯说，世界经济今年将迎来一定程度复苏，与中国经济表现有很大关系。中国国内市场发展强劲，其经济增长将助推其他国家经济回暖。

（本报巴黎、华盛顿、东京、北京3月31日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月01日 17 版）

(责编：王震、吕骞)