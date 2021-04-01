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人社部启动大中城市联合招聘

已有千余单位提供约1.2万个岗位

2021年04月01日08:47 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月31日电  （记者孟祥夫）人社部2021年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动近期将推出第三批23场特色服务活动。

其中线上活动14场：举办互联网、机电机械、石油化工、医疗医护、京津冀等10场专场招聘会和4场直播带岗活动。截至3月26日，已有1286家用人单位提供约1.2万个岗位，后期将有更多用人单位陆续加入。线下活动9场：举办四川阿坝站、湖南站、燕山大学站等9场跨区域巡回招聘会，除本地用人单位外，还将邀请外省市人社部门组织用人单位组团参会招聘。高校毕业生和用人单位可通过中国国家人才网大中城市联合招聘活动主会场页面，查询相关信息或直接进入相应专场参与。

《 人民日报 》（ 2021年04月01日 13 版）

(责编：王震、吕骞)

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