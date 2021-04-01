青海连续5年提高城乡低保标准
2021年04月01日08:47 | 来源：人民网－人民日报
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本报西宁3月31日电 （记者刘雨瑞）“十三五”时期，青海持续加大社会兜底保障力度，建立完善了社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，连续5年调整提高城乡低保标准。
5年间，青海省农村低保标准从每年2970元提高到4800元，增幅为61.6%，低保标准连续4年超过省定扶贫线；城市低保标准从每月400元提高到640元，增幅为60%；特困供养对象基本生活标准由每月600元提高到960元，增幅为60%；轻度、中度、重度失能人员照料护理费分别达到每月340元、510元和850元。临时救助上限提高至城市低保标准的5倍，社会救助水平明显提高。
《 人民日报 》（ 2021年04月01日 13 版）
(责编：王震、吕骞)
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