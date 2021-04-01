王一鸣

“数量缺口”逐步填满，“质量缺口”仍然很大，要求我们加快从“数量追赶”向“质量追赶”转换，显著增强我国发展的质量优势

有效应对外部环境变化带来的冲击挑战，防范化解各类风险隐患，关键在推动高质量发展

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出“以推动高质量发展为主题”，这是根据我国发展阶段、发展环境、发展条件变化作出的科学判断，也是进入新发展阶段的战略选择。

我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，发展仍然是我们党执政兴国的第一要务，但新发展阶段的发展必须是高质量发展。我国220多种工业产品产量居世界第一位，“数量缺口”逐步填满，“有没有”的矛盾基本解决，而随着收入水平提高和中等收入群体扩大，消费结构向多样化、差异化、个性化升级，人民群众对产品和服务的质量、品质要求日益提高，“质量缺口”仍然很大，“好不好”的矛盾更趋突出，这就要求我们加快从“数量追赶”向“质量追赶”转换，显著增强我国发展的质量优势。

当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革重塑全球竞争格局。有效应对外部环境变化带来的冲击挑战，防范化解各类风险隐患，关键在推动高质量发展。

对我国这样一个经济和人口规模巨大的国家来说，实现高质量发展并非易事。我国发展不平衡不充分问题仍然突出，创新能力不适应高质量发展要求，城乡区域发展和收入分配差距较大，生态环保任重道远，民生保障存在短板，社会治理还有弱项。以推动高质量发展为主题，必须坚定不移贯彻新发展理念。高质量发展就是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。“十四五”时期推动高质量发展，就要把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念贯穿到经济社会发展的全过程和各领域。

以推动高质量发展为主题，就要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域和关键核心技术，整合优化科技资源，加强原创性引领性科技攻关。形成“抓创新不问‘出身’”的制度环境，让各类人才的创新创造活力充分涌流。

以推动高质量发展为主题，就要全面实施乡村振兴战略，深入实施区域重大战略、区域协调发展战略。实施乡村建设行动，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接。推进京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展，推动黄河流域生态保护和高质量发展，高标准、高质量建设雄安新区，更好促进东中西部地区和东北地区共同发展。

以推动高质量发展为主题，就要深入实施可持续发展战略，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。制定2030年前碳排放达峰行动方案，锚定努力争取2060年前实现碳中和，实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，发展清洁能源、绿色技术，让绿色成为发展的底色。

以推动高质量发展为主题，就要全面提高对外开放水平，塑造我国参与国际合作和竞争新优势。持续深化商品和要素流动型开放，稳步拓展规则、规制、管理、标准等制度型开放，构建与国际通行规则相衔接的制度体系和监管模式。

以推动高质量发展为主题，就要扎实推动共同富裕，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。健全基本公共服务体系，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，完善共建共治共享的社会治理制度，自觉主动缩小地区、城乡和收入差距，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

（作者为中国国际经济交流中心副理事长）

《 人民日报 》（ 2021年04月01日 07 版）

(责编：王震、吕骞)