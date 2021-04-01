易炼红

要与民营企业家保持清白、纯洁的关系，在帮扶民营企业的过程中把好分寸、守住底线

要纵深推进“放管服”改革，让企业办事更加方便、更加顺畅、更加爽心

习近平总书记指出，“我国民营经济只能壮大、不能弱化，不仅不能‘离场’，而且要走向更加广阔的舞台”“要不断为民营经济营造更好发展环境，帮助民营经济解决发展中的困难”。进入新阶段，开启新征程，我们要深入贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要论述以及对江西工作提出的“作示范、勇争先”目标定位和“五个推进”更高要求，全面落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议精神，始终牢记民营企业和民营企业家是我们自己人，真正同民营企业站在一起、想在一起、干在一起，让民营经济在江西这片发展热土上大展宏图、大放异彩。

要持续提升政策惠企的准度。深入开展“降成本、优环境”专项行动，着力提升政策的精准度和穿透力，让广大民营企业包括中小微企业和个体工商户都能够准确了解政策、充分享受政策。要坚持系统观念，强化协调配合，推动各级各类政策横向集成、纵向联动，打好政策“组合拳”，增强政策的整体效能，坚决防止政策相互掣肘、效应相互抵消、红利层层衰减。要坚持问题导向、需求导向、效果导向，针对民营企业普遍反映的突出问题和新情况、新变化，及时研究推出更务实管用的政策举措，让企业有更多实实在在的获得感。

要持续提升政务服务的温度。服务企业决不能写在纸上、挂在嘴上，决不能“脸好看、事难办”，而是要真心办事、真情服务，真正让企业感到温暖。要纵深推进“放管服”改革，不断扩大“一网通办”“一窗受理”“一次办成”等改革成果，让企业办事更加方便、更加顺畅、更加爽心。要坚持换位思考、将心比心，健全和落实挂点联系、入企帮扶等工作机制，真正做到主动服务、靠前服务、暖心服务。要以创建“信易+”示范省为契机，带头依法办事、依法履约，规范和完善失信约束机制，决不能“新官不理旧账”，决不能“开门招商、关门欺客”。

要持续提升政商关系的纯度。要把构建亲清政商关系的要求落到实处，既亲而有界、亲而有度，又清而有责、清而有为。要坦荡真诚同民营企业家接触、交往，乐于同民营企业家交朋友，敢于为民营企业发声，特别是在民营企业遇到困难和问题时更要积极作为、倾心服务，真正做到“不为不办找理由、只为办好想办法”。要与民营企业家保持清白、纯洁的关系，在帮扶民营企业的过程中把好分寸、守住底线。

政府与企业携起手来，并肩作战，就没有克服不了的困难、战胜不了的挑战、跨越不了的沟坎。民营企业家要大力弘扬企业家精神，在“观大局、察大势”中进一步坚定发展信心，在“提品质、树品牌”中进一步增强企业实力，在“行正道、扬正气”中进一步担好社会责任，奋力实现企业质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展，努力为谱写全面建设社会主义现代化国家江西篇章作出新贡献。

——江西省委副书记、省长易炼红在近日召开的民营企业座谈会上说

（本报记者 郑少忠整理）

《 人民日报 》（ 2021年04月01日 07 版）

(责编：王震、吕骞)