北京海淀 张程喆

农民工、大学生、退役军人返乡入乡规模扩大，餐饮民宿、农产品初加工、特色工艺等项目在多地落地开花，开办网店、直播直销等新模式为农产品打开销路……近年来，随着一系列农业农村人才项目的实施，全国返乡入乡就业创业热度持续提高，为乡村发展注入新的生机活力。

人才培养是脱贫攻坚、乡村振兴的重要抓手，对于激活乡村活力、增强内生动力有着至关重要的作用。从农业农村部等部门联合出台《关于进一步做好返乡入乡创业工作的意见》，到国家发展改革委等19个部门联合印发《关于推动返乡入乡创业高质量发展的意见》，再到中办、国办印发《关于加快推进乡村人才振兴的意见》，近年来，我国持续推进乡村人才引流、回流工作。各地也积极出台举措，通过返乡创业资金支持、税费减免、开展创业培训等，引导城市人才下乡，推动专业人才服务乡村。数据显示，2020年，全国各类返乡入乡创业创新人员达到1010万人，是近年来增加最多、增长最快的一年，为乡村发展提供坚实支撑。

打赢脱贫攻坚战后，做好乡村振兴这篇大文章，人才工作是重中之重。除了持之以恒做好人才引流、回流工作，如何让他们留得下、干得好也是重要课题。完善人才服务乡村激励机制，强化人才振兴保障措施，为返乡入乡人才创造良好的就业创业环境、提供广阔的成长成才空间，才能最大限度激发人才内在活力，夯实乡村振兴的人才基础。

《 人民日报 》（ 2021年04月01日 07 版）

(责编：王震、吕骞)