3月30日上午，国家发展改革委等6部门以视频形式联合召开会议。来源：国家发展改革委高技术司

人民网北京4月1日电（许维娜）就业一头连着经济发展，一头连着民生保障。“去年，全国城镇新增就业1186万人，能取得如此成绩非常不容易。”日前，国家发改委高技术产业司创新能力处处长任中保在接受人民网财经采访时表示。

“从就业面的角度来看，创业已成为吸纳就业的重要渠道，这是一个非常庞大的群体。”任中保介绍，据某招聘平台数据显示，2020年每个创业企业平均创造7.3个职位。

创业带动就业释放倍增效应

近日，国家发展改革委、教育部、工业和信息化部、人力资源社会保障部、农业农村部、国资委联合印发了《关于深入组织实施创业带动就业示范行动的通知》。

对此，任中保介绍，今年组织的示范行动将围绕“1234”总体思路，即：“1”是紧扣创业带动就业主题；“2”是聚焦高校毕业生和农民工两类重点群体；“3”是运用好资金支持、政策扶持、宣传推广三个抓手；“4”是组织实施社会服务领域双创带动就业、高校毕业生创业就业“校企行”、大中小企业融通创新、精益创业带动就业等4个专项行动。

“今年将进一步拓展创业活动覆盖的地域、领域、主体和范围，增加新技术、新业态、新模式、新产业类的创业活动，从而达到创造更多就业岗位的目的。”任中保指出，在疫情期间，双创示范基地以创业带动就业超过90万，为解决就业问题发挥了积极作用，取得良好的社会反响。

明确具体任务目标、时间表、路线图

为推动示范行动尽快落地见效，3月30日上午，国家发展改革委等6部门以视频形式联合召开会议，对示范行动组织实施进行动员部署。

会议明确了组织实施示范行动的具体任务目标、时间表、路线图。要发挥在线教育、智能体育、智慧家政等社会服务领域就业潜力大、带动作用突出的优势，通过实施社会服务领域双创带动就业专项行动，全年创造60万个就业机会。要将支持大学毕业生创业就业摆在突出位置，做实结对共建、做实项目孵化、做实活动组织、做实岗位供给等，通过实施高校毕业生创业就业“校企行”专项行动，全年创造30万个就业机会。

同时，要围绕保产业链供应链稳定安全，打造整合创新资源、组织创新活动、促进成果应用“链主”，通过实施大中小企业融通创新专项行动，力争全年带动2000家以上中小企业创新创业，全年创造10万个就业机会。

此外，还要着眼培育成长型初创企业、“隐形冠军”企业和“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业，深化实施精益创业带动就业专项行动，构建专业化、全链条的创新创业服务体系，力争全年转化1000项技术，创造10万个就业机会。

(责编：刘佳、高雷)