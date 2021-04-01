原标题：智能网联汽车发展已到战略转折点 产业链各端强势突围

2021年全国两会刚刚落幕，会上表决通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出：

——加快研发智能(网联)汽车基础技术平台及软硬件系统、线控底盘和智能终端等关键部件。推动传感器、网络切片、高精度定位等技术创新，培育车联网产业。

——发展自动驾驶和车路协同的出行服务。推广公路智能管理、交通信号联动、公交优先通行控制。

——加快5G网络规模化部署，推广升级千兆光纤网络。构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流等重点领域开展试点示范。前瞻布局6G网络技术储备。

上述系列信息指明了智能网联汽车的未来发展方向，即“技术突破”与“服务升级”，新的趋势将带来新的变革。同时，在中关村软件园最近发布的年度调查报告中，记者也发现了对智能网联汽车现状与未来发展的关注与聚焦。《2020中关村软件园发展状况调查报告》相关内容显示，智能网联汽车发展已到战略转折点，正处于技术快速演进、产业加速布局的关键阶段，行业未来将更加聚焦服务。

智能网联汽车发展已到战略转折点

2020年2月，国家发改委等11部委联合发布《智能汽车创新发展战略》，提出到2025年，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用，智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展。

2020年3月，工信部公示《汽车驾驶自动化分级》。这是中国首份自动驾驶分级标准，此前业内一直使用美国SAE分类标准。

2021年3月，工信部成立智能网联汽车推进组，意在抢占2035战略制高点。

相关政策密集下发，智能网联汽车“新基建”有望加速。而从自动驾驶技术来看，L3级别已经基本成熟，L4(高度自动驾驶)成为目前头部自动驾驶厂商技术攻坚的焦点。清晰的政策导向和产业支持，以及无人驾驶等技术的成熟落地，即将带来汽车行业的新一代革命。智能网联汽车产业发展已到战略转折点，有望迎来新一轮爆发。

智能网联汽车技术持续突破，应用场景不断落地

面向未来可期的蓝海市场，行业各方正在加速抢占，智能网联汽车已成为全球新一轮产业竞争制高点。据IHS预计，到2022年全球联网汽车的市场保有量将达3.5亿台，市场占比达24%；具有联网功能的新车销量将达9800万辆，市场占比达94%；到2035年全球智能驾驶汽车销量将超过1000万辆。

作为国家软件产业基地、国家软件出口基地和国家数字服务出口基地，中关村软件园也不例外，正在加速推进智能网联汽车产业落地。记者从《2020中关村软件园发展状况调查报告》获悉，园区企业布局已遍及智能网联汽车的市场端、技术端、延伸服务端、测试端等各环节，在技术、人才、资金等各方面具有优势。

园区企业百度、滴滴等较早布局智能网联汽车产业的龙头企业，不断推动应用场景落地，在感知与决策系统、场景解决方案等方面已形成较成熟的产品，处于全国领先地位。

2020年4月，百度Apollo发布了下一代智能交通解决方案“ACE智能交通引擎”；5月，目前全球最大的自动驾驶和车路协同应用测试基地，即百度在亦庄的 Apollo Park建成；9月，百度联合央视首次公开展示了无安全员的完全无人驾驶技术；12月，北京市自动驾驶测试管理联席工作小组向百度Apollo颁发了首批5张无人化路测(第一阶段)通知书……

2020年5月，滴滴自动驾驶公司首轮融资5亿美元；6月，开始自动驾驶载人示范；11月，发布与比亚迪联合定制的网约车D1；12月，与英特尔战略合作，发力云计算和自动驾驶……

行业未来更加聚焦服务，园区多措并举加快发展

无人驾驶等汽车先进技术非常重要，配套基础设施对于智能网联汽车发展也必不可少。尤其是中国的智能网联汽车走的是车路协同路线，非其他国家的单车智能路线，因此车联网的正常运行对于路侧的感知设备以及5G等通信网络非常依赖。

这样的汽车智能化路线，决定了中国在十四五期间的智能网联发展重点将是加大基础设施智能化的改造。记者从《2020中关村软件园发展状况调查报告》了解到，为提升园区的智慧化管理水平，中关村软件园全面部署了5G网络，并与百度、滴滴等知名企业合作，打造无人驾驶、车路协同应用体验场景，助力5G技术与无人驾驶技术的商业化落地。

与此同时，中关村软件园还多措并举做好全方位服务，着力推动智能网联汽车产业快速发展。一是打造“智能网联汽车应用场景样板间”，通过补链引链、创新项目挖掘和孵化、产业基金引入、共性技术平台搭建、多方资源共享等举措，将智能网联汽车应用场景样板间，打造成为园区外拓的“产品”之一；二是构建产业链多方联动机制，帮助各方开展科技研发、成果转化、补链延链，培育创新商业模式，形成可持续的产业创新力；三是搭建产业生态体系，筛选全国主要汽车产业带，开展产业基础合作，形成互联网企业、信息技术企业与传统汽车产业之间的合作纽带；四是培养汇聚产业人才，依托中关村智酷创新学院、科技领军人才创新驱动平台、人才创新基地，构建智能网联人才培养体系。

此外，园区企业也在积极推动产业生态体系构建。例如，万集科技在车联网、大数据、云平台等多个领域积累了大量自主创新技术，开发了车路两端激光雷达、V2X车路协同、ETC、动态称重、汽车电子标识等系列产品，为智慧高速、智慧城市提供综合解决方案。

千方科技在车路协同核心领域不断加大研发投入和技术攻关，其自主研发的V2X全系列智能网联设备已通过“三跨”、“四跨”互联互通测试，可有效应用于智能路口、智慧公路、城市公交、物流港口、民航机场等多个场景。同时，千方科技还针对交通运输中的具体场景，发布了“智慧高速”、“智慧隧道”和“云控平台”等产品服务或解决方案。

2021年2月，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，明确提出“推动智能网联汽车与智慧城市协同发展，建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系，打造基于城市信息模型平台、集城市动态静态数据于一体的智慧出行平台。”不论是智能网联汽车先进技术还是营运服务，都将迅速迎来迭代突破、产业化加速落地、产业生态体系加快构建的关键时期。未来，智能网联汽车行业将继续推进传感器、网络切片、高精度定位等先进技术突破，加大力度研发智能网联汽车基础技术平台及软硬件系统，同时更加聚焦智能交通、车路协同、高精地图、可视化系统等营运服务。

(责编：赵竹青、吕骞)