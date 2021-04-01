原标题：4月起中国月销售额不超15万元的小规模纳税人免征增值税

中国财政部、国家税务总局31日发布公告，自2021年4月1日至2022年12月31日，对月销售额15万元(人民币，下同)以下的增值税小规模纳税人，免征增值税，进一步支持小微企业发展。

国家税务总局表示，小规模纳税人享受月销售额15万元以下免征增值税政策，由纳税人自行申报即可享受，以确保税费优惠政策直达快享。

小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元)的，免征增值税。小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额超过15万元，但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过15万元的，其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。

按固定期限纳税的小规模纳税人可以选择以1个月或1个季度为纳税期限，一经选择，一个会计年度内不得变更。适用增值税差额征税政策的小规模纳税人，以差额后的销售额确定是否可以享受免征增值税政策。按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人，凡在预缴地实现的月销售额未超过15万元的，当期无需预缴税款。(记者 赵建华)

(责编：赵竹青、吕骞)