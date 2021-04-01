国务院国资委网站截图。

人民网北京4月1日电 （记者李源）国务院国资委网站昨日发布消息，经报国务院批准，中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组。

中化集团与中国化工实施联合重组。（来源：中国中化集团有限公司网站）

据中国中化集团有限公司网站介绍，两家公司实施联合重组，新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工整体划入新公司。此次联合重组将更好地整合资源、发挥协同效应，打造世界一流的综合性化工企业，促进我国化学工业高质量发展。

重组后的新公司涵盖生命科学、材料科学、基础化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等业务领域，将扎实做好业务协同和管理提升，集聚创新资源、打通产业链条、提升行业竞争力，尤其在建筑、交通、新一代信息产业等应用领域，突破关键材料瓶颈，提供化工材料综合解决方案；在农业领域，提供高水平的农资与农业综合服务，推动我国农业转型升级；在化工环保业务领域，大力推进节能减排，为我国碳达峰、碳中和目标实现贡献化工行业力量。

据了解，中国中化集团有限公司（简称中化集团）成立于1950年，前身为中国化工进出口总公司。中化集团是领先的石油和化工产业综合运营商、农业投入品（种子、农药、化肥）和现代农业服务一体化运营企业，并在城市开发运营和非银行金融领域具有较强的影响力。集团设立能源、化工、农业、地产和金融五大事业部，对境内外300多家经营机构进行专业化运营。而中国化工集团有限公司（简称中国化工）是在原化工部所属企业基础上组建的国有企业，有化工新材料及特种化学品、基础化学品、农用化学品、石油加工及炼化产品、橡胶轮胎、化工装备等业务板块。

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