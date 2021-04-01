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“十四五”科研经费年增7%以上

2021年04月01日08:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
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持续增长的科技创新离不开科研经费的支撑。“十四五”规划纲要中明确提出，“十四五”时期经济社会发展主要目标包括：创新能力显著提升，全社会研发经费投入年均增长7%以上、力争投入强度高于“十三五”时期实际……

全社会研发经费投入，是一个国家和地区科技投入的重要构成，是衡量科技投入的重要指标，也是观察和分析科技发展实力和竞争力的重要指标。专家指出，年均增长7%以上，意味着未来5年我国全社会研发经费投入的年均实际增速要高于7%；力争投入强度高于“十三五”时期实际，体现了国家对科技创新的重视以及进一步加大投入的决心。

同时，年均增长7%以上更意味着未来5年中国要用更大力度整合优化全社会科技资源。

“这一指标彰显了新发展理念和高质量发展要求，体现了量力而行、尽力而为。”在国务院发展研究中心研究员吕薇看来，研发投入的持续增长，既与国家的重视有关，也是技术创新能力发展到“三跑并存”阶段的必然要求。下一步，要瞄准世界科技前沿，强化基础研究，实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破。

中国在科技投入方面取得的进展令人瞩目。但仍应清楚认识到，与加快实现科技自立自强、建设世界科技强国的目标相比，我国的研发经费投入强度还需进一步提升，研发经费投入结构不平衡等问题还有待解决。例如基础研究经费来源单一问题，我国基础研究经费占比低于发达国家15%至20%的普遍水平；基础研究高度依靠中央财政投入，地方、企业对基础研究投入不足。

基础研究是科学技术的源头，其水平决定了一个国家科技创新的底蕴和后劲。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，持之以恒加强基础研究。来自科技部的消息显示，“十四五”期间，我国基础研究经费投入占研发经费投入比重有望达到8%左右，将进一步鼓励科学家从真正的科学问题出发，勇闯创新“无人区”。

经费从哪来？科技部基础研究司司长叶玉江说，增加我国基础研究方面的投入，一是中央财政持续加大投入，二是引导企业和社会力量增加对基础研究的投入。

经费持续增长，基础研究将如何发力？叶玉江说，一方面面向世界科学前沿，勇攀科学高峰，另一方面，“十四五”期间要下更大力气，更加重视凝练解决生产实践中的科学问题，引导更多科学家开展目标导向的应用基础研究，解决国家发展和安全的难题。

“如果提不出真正有意义的科学问题，就不可能有理论和方法的创新，更不会产生重大的科学成果。”叶玉江说，加强基础研究，要鼓励科学家从真正的科学问题出发，形成原创课题，提出新理论，开辟新领域，探索新路径。

据介绍，科技部接下来将制定《基础研究十年行动方案（2021—2030）》，做出系统部署和安排。其中包括进一步优化学科布局和研发布局，支持新兴学科、冷门学科和薄弱学科的发展，特别是要推动学科交叉融合和跨学科研究，在前沿领域布局建设一批基础学科研究中心。

同时，制定实施战略性科学计划和科学工程，强化应用导向的基础研究，完善共性基础技术供给体系。加快组建国家实验室，重组国家重点实验室体系，打造体系化的战略科技力量。

（据新华社电  记者董瑞丰、胡喆、陈席元）

(责编：王震、吕骞)

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