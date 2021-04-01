3月31日，浪潮集团召开2021财年大会，提出全新战略定位：成为世界一流的新一代信息技术产业龙头企业，经济社会数字化转型的优秀服务商，新型基础设施建设的骨干企业。围绕全新战略定位，浪潮2021财年将加大科技研发投入、打造人才高地，以科技创新提升企业实力。

财年大会上，浪潮集团董事长邹庆忠发表讲话。邹庆忠指出，当前，从全球来看，新一代信息技术产业作为战略性新兴产业，发展突飞猛进，技术产品迭代升级迅速，推动数字经济发展进入战略机遇期；从我国来看，经济社会数字化转型加快推进，国家“十四五”规划中，明确提出“加快数字化发展、建设数字中国”，人工智能、云计算、5G等新一代信息技术正在全面支撑数字中国和新型基础设施建设。浪潮顺应全球信息技术发展趋势，抓住数字经济发展机遇，响应国家新基建号召，确定了新战略定位。

立足新战略定位，邹庆忠特别强调，关键核心技术是最大的命门，浪潮要加强自主创新，掌握核心技术，拥有杀手锏产品，切实做好科技研发工作。对此，邹庆忠做出四点工作部署：一要千方百计加大研发投入，研发经费投入强度今年提升1.3个百分点以上，明年提升2个百分点，并逐年提高；二要建设好科研平台，立足浪潮科学研究院等科研平台，锻长板、补短板，加强与高校、科研院所的合作，探索联合研发，实现以平台为基础，取得更高层次的科研成果；三要加强科研成果转化应用，通过成立科研成果转化基金等，完善转化应用措施、体系，提升科研成果转化率；四要加大科技创新激励力度，在强化奖励同时，对研发投入不到位、研发平台不落地等情况进行负向考核。

此外，邹庆忠还强调，2021财年浪潮要打造人才高地，把科研平台作为培养引进人才的重要载体，实施更大力度人才激励机制，以人才实力增强企业实力。

未来，浪潮将围绕新一代信息技术，加大投入布局，全面拥抱新基建，通过提供领先技术，提升竞争实力，成为新一代信息技术领军企业，全面服务经济社会的数字化转型和高质量发展。

(责编：刘佳、吕骞)