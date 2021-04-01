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国银租赁2020年实现稳健增长 践行国有金融企业社会责任

2021年04月01日09:09 | 来源：人民网
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3月30日，国银金融租赁股份有限公司（1606.HK）公布2020年全年业绩。2020年，国银租赁年度经营业绩逆势再上台阶，公司总资产首次突破人民币3,000亿元，达人民币3,033亿元，同比增长16.08%；营业收入为人民币193.29亿元，同比增长5.37%；净利润人民币32.68亿元，同比增长11.24%；平均权益回报率为12.50%，较去年上升0.72个百分点；新增业务投放人民币1,044亿元，同比增长11.96%；不良资产率0.80%，较去年下降0.09个百分点，抗风险能力进一步加强。与此同时，作为国家开发银行旗下的金融租赁子公司，国银租赁秉承国开行“增强国力、改善民生”的宗旨使命，积极响应国家号召，努力帮助客户纾危解困，奋力践行国有金融企业的社会责任与担当。

服务疫情防控 展现国企责任担当

2020年，国银租赁主动加强与合作客户的对接，快速制定疫情防控期间的支持政策，精心设计、主动实施普惠型客户租金延期支付优惠方案，降低客户资金流动性风险；快速受理约4,000个中小微客户的展期申请并完成租金调整工作；以多种租赁方式支持中小微客户的新增租赁需求，持续保障小微金融的资金供给；累计为50余个受疫情影响较大的重点项目提供专项金融解决方案，缓解企业资金压力，精准灌溉“金融活水”。疫情期间，航空运输业受损严重，国银租赁亦主动与现有和新增航空公司客户及行业相关方携手合作、共渡时艰，积极助力航空业复苏。与此同时，国银租赁主动加大与国内船企合作，全力支持船企复工复产，以租赁方式灵活地为造船企业解决融资困境，不仅在短期内为船厂提供了更充足的资金，更是通过在国内船厂下单建造节能环保型船舶，强有力地支持了我国船舶工业的转型升级发展。公司始终坚持“以人为本”，全力克服困难，顺利完成31艘期租船舶合计620名船员的换班，未发生一起因新冠肺炎疫情造成的感染事件或安全事故，确保船员身心健康和船舶安全运营，赢得了广大船员以及行业内外的广泛赞誉，充分展现了国有金融机构的使命与担当。

以客户为中心 构建新发展格局

国银租赁主动服务构建新发展格局，积极支持实体经济，着力打造“以客户为中心”的业务发展模式，围绕长江经济带等国家重大战略区域，聚焦新能源、环保等国家重点发展的战略性新兴产业，积极响应共建“一带一路”倡议，经营成果再创佳绩。全年新增业务投放人民币1,044亿元，在金融租赁行业中率先实现全年投放超千亿元，较2019年增长11.96%。

航空业务方面，国银租赁系统推进5年规划编制，稳步开展业务投放以及到期飞机续转租等业务，2020年与20家客户就77架飞机签署了新租赁合同，并成功出售18架飞机，机队结构进一步优化；截至2020年末，公司共有238架自有及托管飞机，覆盖37个国家及地区的74家承租人。同时，境外航空子公司继续强化自身平台业务能力和财务状况，维持标普A、惠誉A+及穆迪A1的高水准信用复评。

基础设施租赁业务聚焦重点领域、薄弱环节，积极支持长江经济带、粤港澳大湾区、京津冀等重点区域，服务区域协调发展，全年在中西部地区投放超人民币500亿元，占人民币投放的61.0%。此外，国银租赁加强新能源项目开发，不断提升专业化管理水平，针对不同客户分层分类推进业务开发，全年投放光伏电站、风电站24个，支持电站建设1.8GW，积极践行绿色金融发展要求。

船舶业务板块及时有效应对疫情，在航运市场受疫情影响显著低迷的情况下，仍然取得了不凡的业绩。一是加强了制度建设，不仅启动了船舶租赁业务系统的建设，还强化了对航运市场发展态势的跟踪研究，极大提高了船舶业务板块的管理水平和专业化能力。二是推进事业部授权体系，研究了经营租赁业务预授信机制，夯实了船舶租赁业务长远发展基础。2020年，国银租赁交付船舶共32艘，主流船型占比进一步提升。全年接收19艘新造船舶，价值6.2亿美元；签署8艘新造船合同，项目金额4亿美元。

普惠金融业务方面，国银租赁坚守职能定位，主动贴近市场，加强存量资产管理，优化增量资源配置，完善各项管理流程，有效推动普惠金融业务持续健康发展。同时大力推动普惠金融业务数字化转型，进一步强化业务全流程的精细化管理，为实现普惠金融业务数字化管理奠定坚实基础。普惠金融板块全年投放人民币179亿元，同比增长14%，在租设备超过4.1万台，服务中小微企业接近1.3万户。

强化融资节奏 完善风控体系

国银租赁主动跟踪趋势变化，强化融资节奏和期限调度，人民币和美元综合成本同比大幅下降，继续保持行业领先。2020年9月，国银租赁成功发行7亿美元二级资本债，开创了中国金融租赁公司境外资本补充工具发行的先河。

国银租赁在内部管理方面狠抓稳健经营，加强资源统筹调度，推进全面预算管理、经营计划、绩效考核联动，保障经营和预算目标顺利达成；持续完善全面风险管理体系，强化重点行业风险排查和管控，加大风险及不良项目化解力度，全年化解处置不良资产约人民币14.68亿元，拔备覆盖率提升至625.95%，保障发展行稳致远。

“十三五”圆满收官“十四五”砥砺奋进

“十三五”以来，国银租赁坚持服务国家战略，支持实体经济发展，通过不断夯实资本根基、立足租赁业务本源，实现资产规模稳健增长、业务投放屡创新高、营业收入稳步提升、盈利能力持续增强的跨越式发展。资产规模较2015年改制上市前增长约95%，营业收入和净利润年均复合增长率分别达11.97%和25.44%；平均资产总额回报率为1.16%，平均权益回报率为12.50%，分别较2015年改制上市前提升0.45个百分点及5.24个百分点，不良资产率自上市以来一直控制在1%以下，圆满达成“十三五”规划目标。

站在“十四五”新发展阶段，国银租赁将始终秉承开行使命、立足租赁本源、服务实体经济，结合在航空、基础设施、船舶、普惠金融等专业板块的优势，不断提升专业化发展能力；强化风险与合规管理体系，保障发展行稳致远；加快数字化发展，打造未来高质量发展新引擎，努力实现“十四五”开好局起好步。

(责编：刘佳、吕骞)

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