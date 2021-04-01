黄鑫、李芃达

原标题：中化集团与中国化工实施联合重组

本报北京3月31日讯（记者黄鑫、李芃达）3月31日晚，国资委官网宣布，经国务院批准，中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组。经济日报记者了解到，该联合重组将新设由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工整体划入新公司，新公司员工将达22万余人。

目前，中化集团设有能源、化工、农业、地产和金融五大事业部，是领先的石油和化工产业综合运营商、农业投入品（种子、农药、化肥）和现代农业服务一体化运营企业，并在城市开发运营和非银行金融领域具有较强的影响力。而中国化工集团是一家专业的化工公司，有化工新材料及特种化学品、农用化学品、石油加工及炼化产品、橡胶轮胎、化工装备和科研设计6个业务板块。

重组后新公司涵盖生命科学、材料科学、基础化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等业务领域，将扎实做好业务协同和管理提升，集聚创新资源、打通产业链条、提升行业竞争力。尤其在建筑、交通、新一代信息产业等应用领域，突破关键材料瓶颈，提供化工材料综合解决方案；在农业领域，提供高水平的农资与农业综合服务，推动我国农业转型升级；在化工环保业务领域，大力推进节能减排，为我国碳达峰、碳中和目标实现贡献化工行业力量。

业内专家认为，此次联合重组并组建新公司，将有助于打造一家行业领先的综合性化工集团，加速化学工业供给侧结构性改革和行业转型升级；并进一步优化企业资源配置，形成产业链的有机协同互补，增强科技研发和创新能力。

(责编：王震、吕骞)