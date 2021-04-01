人民网北京4月1日电 （记者毕磊）3月31日，国家发展改革委发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年3月31日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别下调225元和220元。据悉，这也是自2020年11月19日起，国内成品油零售限价“九连涨”后的首次下调。

2021年，国内成品油调价已呈现“五涨一跌”的格局。截至本次调价，汽油价格累计每吨上调805元，柴油价格累计每吨上调775元。

据测算，本次油价调整后，92号汽油每升下调0.18元、95号汽油每升下调0.19元。以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油能少花9元左右；按市区百公里耗油7L-8L的车型计算，平均每行驶一千公里费用减少13-15元左右；而对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶一千公里，燃油费用减少76元左右。

国家发展改革委价格监测中心预计，由于海外疫情防控形势再度严峻，市场此前对全球经济复苏的乐观预期明显降温。美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在0—0.25%之间，英国央行也宣布维持当前利率不变，在一定程度上表明各方对疫情防控形势保持警惕，对全球经济恢复前景仍抱以谨慎。相应地，市场投机资金持续“做多”的心态有所收敛，预计短期内油价下行压力有所加大。即将召开的“欧佩克+”月度会议，可能对油价走势有较大影响。

隆众资讯分析师李春艳告诉记者，近期国内主营炼厂和独立炼厂开工均下降，整体来看，目前市场资源有所下降。汽油需求相对稳定，但柴油需求仍显平淡，并且近期市场消息面偏弱，汽柴仍有下降趋势。即将进入4月，主营单位暂无销售压力，但3月份主营销售任务完成较差，不排除4月上旬有赶量的可能。市场从业者多关注4月初OPEC+减产会议结果，以及4月上旬主营集采指导价，但短线市场资源仍过剩。下一轮调价周期来临之前（下一轮调价窗口将于2021年4月15日24时开启），预计国内成品油市场稳中僵持偏弱整理为主。

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