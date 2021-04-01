3月30日，佛山三龙湾南海片区重点项目签约暨国际科技人才邀约大会在佛山市举行，15个重点招商项目集中签约，总投资金额约123亿元。其中，龙光产业集团与佛山三龙湾南海片区建设局签订战略协议，拟共同打造科技创新园区载体，推动智能制造和新一代信息技术产业落地与发展。

签约仪式现场。受访者供图

今年，《佛山三龙湾高端创新集聚区发展总体规划(2020-2035年)》正式发布，标志着佛山三龙湾正式列入了省级重大平台，这里将打造成为广东省推进粤港澳大湾区建设的重要发展平台和珠江西岸创新极核。佛山三龙湾将广纳国际科技人才，优化区域人才结构，全力打造产城一体、宜业宜居的青年友好型城市发展格局。在此背景下，龙光产业集团以科创平台为抓手，加入佛山三龙湾“朋友圈”，助力城市创新发展。

作为龙光集团“城市综合服务商”重要组成部分，龙光产业集团主要负责高科技产业园区及产业新城的投资、开发和运营，致力打造科技创新平台，全面赋能城市产业生态建设。目前，龙光集团已陆续在包括深圳、东莞、惠州、佛山、珠海、中山等在内的大湾区核心城市布局产业园区项目，集聚了大量优质企业资源。

本次签约的龙光科技创新产业园区项目以智能制造和新一代信息技术为主导产业，涵盖孵化中试、高端制造、科技企业总部等功能，打造科技成果转化生态，力争成为广佛超级城市圈的科技产业高地以及高端人才的聚集地。

(责编：刘佳、吕骞)