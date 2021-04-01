3月29日，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）发布了《2020年社会责任（环境、社会、管治）报告》（以下简称“报告”）。报告全面展现了2020年邮储银行统筹新冠肺炎疫情防控和改革发展工作，不断提升金融服务水平，助力经济、环境与社会可持续发展的各项实践和取得的成效。

面对突如其来的疫情，邮储银行迅速启动疫情防控应急机制，织密扎牢疫情防控网，打出金融服务“组合拳”，全力以赴助推打赢疫情防控阻击战；金融“活水”稳流增量，开辟绿色服务通道，多措降低企业融资成本，护航实体经济复工复产；积极对接国家重大战略，服务构建新发展格局，为经济社会恢复发展提供有力金融支持。报告显示，截至2020年末，邮储银行累计向706家疫情防控重点保障企业发放专项再贷款89.44亿元，为各类疫情防控相关企业发放贷款超过千亿元；为普惠小微企业客户办理延期还本付息对应的贷款金额超过450亿元，为2000余户小微企业提供超过120亿元疫情防控专项贷款；公司贷款余额1.98万亿元，较上年末增加2372.21亿元。

作为普惠金融的引领者和推动者，邮储银行始终保持零售银行战略定力，走出了一条独具特色的普惠金融商业可持续发展之路。该行加大金融扶贫力度，探索出金融扶贫五大模式，激发贫困地区发展内生动力，增强金融扶贫的可持续性，为打赢脱贫攻坚战作出应有贡献。与此同时，该行打造线上线下融合的渠道体系，创新服务“三农”、城乡居民和中小企业，积极探索普惠金融新模式、新生态。报告显示，截至2020年末，邮储银行涉农贷款余额1.41万亿元，较上年末增加1496.76亿元；金融精准扶贫贷款余额1005.21亿元，较上年末增长180.65亿元；个人消费贷款余额2.36万亿元，较上年末增加3456.01亿元；普惠型小微企业贷款余额8012.47亿元，较上年末增加1480.62亿元。

邮储银行积极践行绿色发展，大力推进绿色金融和气候融资，加强环境、社会和治理（ESG）风险管理，加强绿色运营和绿色办公，努力建设绿色普惠银行和气候友好型银行，助力我国实现“碳达峰”和“碳中和”国际承诺，守护共同的地球家园。报告显示，截至2020年末，邮储银行绿色贷款余额2809.36亿元，较上年末增加651.58亿元，增长30.20%，高于银行业平均增速9.9个百分点。

当前，金融科技发展日新月异，成为银行业数字化转型的强力支撑。邮储银行坚持科技兴行理念，加快推进数字化场景生态建设，持续打造“金融 + 服务”智慧生态圈，获批加入国家数字人民币试点，在国有大行中率先获批筹建直销银行，积极探索线上线下协同发展的商业模式，加速打造智慧型“新零售”银行，以金融发展成果更好地造福社会。报告显示，截至2020年末，邮储银行个人电子银行客户数3.55亿户，个人电子银行交易替代率95.69%；智能客服已实现全业务条线覆盖，并推广至全国 36 家一级分行微信银行公众号，问答准确率达95.91%，较上年末提升0.64个百分点，服务量占远程银行中心63.59%，疫情期间日均服务客户58.63万人次。

邮储银行坚持以人为本，持续回报股东，真诚服务客户，关爱员工成长，积极奉献社会，与各方共享金融发展成果、共创美好生活。该行实施人才强行战略，深化人才开发与培养，提升员工职业幸福感，推动员工与企业共同成长；秉承“以客户为中心”的理念，深入开展金融知识普及活动，紧跟客户需求变化，优化客户旅程，推进客户体验持续提升；发挥“邮爱公益基金”平台作用，传递公益精神。报告显示，2020年，邮储银行持续开展“邮爱自强班”项目，首批“邮爱自强班”项目资助的1650名贫困高中生已参加高考，第二批“邮爱自强班”项目资助了38所贫困地区（含部分“三州三区”地区）学校的1900名贫困高中生。

邮储银行传承百年邮储的文化基因，致力于打造有担当、有韧性、有温度的现代化一流商业银行。2020年，邮储银行推进社会责任管理融入全行发展战略、治理结构、企业文化和业务流程，持续提升社会责任管理水平，携手广大股东、客户、员工、社会各界，创造可持续的商业价值。邮储银行相关负责人表示，下一步将立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，坚守服务“三农”、城乡居民和中小企业定位，全力推进特色化、综合化、轻型化、数字化、集约化“五化转型”，奋力开创高质量发展新局面，在经济、环境与社会领域展现新作为、彰显新担当。

(责编：刘佳、吕骞)