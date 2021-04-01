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郑州银行披露2020年报 不良贷款率连续三年呈现下降态势

2021年04月01日10:12 | 来源：人民网
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3月30日晚，全国首家A+H股上市城商行郑州银行披露2020年年报。面对突如其来的新冠肺炎疫情，郑州银行迎难而上，多项经营指标取得新成绩。

截至报告期末，郑州银行资产总额5478.13亿元，同比增长9.46%；发放贷款及垫款本金总额2379.59亿元，同比增长21.46%；吸收存款本金总额3142.30亿元，同比增长8.65%；全年实现营业收入146.07亿元，同比增长8.30%；净利息收益率2.40%，同比增长0.24个百分点；成本收入比22.40%，同比下降4.06个百点；实现净利润33.21亿元，主要指标均符合监管要求。

年报显示，郑州银行逾期贷款率为3.04%，较2019年末降低0.60个百分点；不良贷款率2.08%，较上年末下降0.29个百分点。郑州银行不良贷款率连续三年呈现下降态势，高质量发展初显成效。

此外，2020年，郑州银行成功非公开发行10亿股A股股票，募集资金46.32亿元，补充了核心资本金，成为中西部地区首家通过非公开发行补充资本的城商行。同时，编制完成新三年战略发展规划及各条线部门、各分支行执行子规划，明确了“高质量发展的价值领先银行”战略愿景，绘就了未来高质量发展的“蓝图”。

以上成绩的取得主要得益于郑州银行聚焦“商贸物流银行、中小企业金融服务专家、精品市民银行”三大特色业务定位，深入推进公司业务及零售业务转型，并取得初步成效。还得益于该行紧扣高质量发展经营主线，健全统一贷后、统一档案管理体系，强化风险管理“准入”到“处置”的全流程闭环管理；严格实施集中度限额管理，推进匿名客户、房地产融资及省外异地业务压降，信用风险管理成效显著。

郑州银行党委书记、董事长王天宇表示，下一步，郑州银行将紧跟河南省、郑州市部署，围绕全省实现“八个更大”、郑州市建设“两化五强”等目标，拿出更多政策措施，全力支持实体经济发展。

(责编：刘佳、吕骞)

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