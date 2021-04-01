人民网北京4月1日电 （记者李彤）“燕窝行业标准的实施要起到传递信任、服务发展的作用。”近日，在全国城市农贸中心联合会燕窝标委会成立大会上，参会嘉宾表示，为了促进燕窝产业的良性发展，保护消费者合法权益，要引导并规范燕窝行业的发展，推进燕窝行业标准的规范。

“我国不生产燕窝，我们日常看到的燕子与燕窝没有任何关系。”有业内人士介绍，燕窝是雨燕科的部分雨燕和金丝燕在繁殖期荷尔蒙启动分泌的舌腺下素，再混合其他物质所筑成的巢穴。虽然雨燕的名字中有“燕”字，但雨燕不是燕子。雨燕倒挂在岩洞上，不像燕子用脚落地。印度尼西亚、马来西亚、泰国是燕窝的主要生产和进口国。

燕窝作为传统滋补品市场的代表，2018年至2020年燕窝进口增长率超100%。随着民众对健康滋补需求的提高，燕窝消费呈现四大趋势，即消费大众化、产品多元化、受众年轻化、购买线上化。

旺盛的需求市场激发了燕窝行业的创新热潮。近年来，鲜炖、即炖、燕窝饮品、衍生品等新兴产品层出不穷，极大拓展了燕窝市场的边界。但创新的同时，也容易进入规则、标准的“无人区”。

如何通过制度标准来保障行业的健康发展？多位参会嘉宾认为，燕窝生产的行业标准相对于市场需求滞后，亟需制定标准为行业发展护航。

市场监督管理总局食品生产监管司稽查专员毕玉安表示，食品安全标准是底线标准，企业要严格标准化管理，制定严于食品安全国家标准的企业标准。相关社会组织也要发挥积极作用，制定行业团标，作为质量控制、行业约束的依据。

全国城市农贸中心联合会会长、国燕委理事长马增俊介绍了燕窝标委会未来的重点工作。他说，燕窝标委会将致力于激发从业者的积极性，撬动产业链上下游协同发展，推进标准、技术、品牌的升级与正循环，实现守护市场信心、激发创新活力、助推行业转型升级的作用。要针对不同种类的燕窝产品，集合企业代表、理论技术专家、消费者代表、消协专家的意见，共同起草和商议产品标准的制定。加快标准的市场推广和应用，让行业标准获得消费者的广泛认可。

“标准是守护行业的重要手段，我们的标准还要输出到燕窝产地的生产国，对境外燕窝加工企业、生产企业进行质量把控。”中国检验认证研究院王震说。

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