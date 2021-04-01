重农固本是安民之基、治国之要。2021年中央一号文件在“强化农业农村优先发展投入保障”方面多次提及保险，政府工作报告在“提高粮食和重要农产品供给保障能力”方面明确提出要扩大完全成本和收入保险试点范围。在加快农业农村现代化的过程中，保险被赋予重要使命。作为金融央企，中国人寿深入贯彻落实中央全面推进乡村振兴的战略部署，紧紧围绕国家发展大局，在助推农业稳定发展和农民增收方面真抓实干，构建了具有国寿特色的服务版图。

保驾护航“兴产业”

农业保险是分散农业生产经营风险、推进现代农业发展、促进乡村产业振兴、改进农村社会治理、保障农民收益的重要手段。中国人寿集团旗下财险公司自开办农业保险以来，坚持规划先行、制度先行、队伍先行、平台先行、试点先行，为农业稳产保供和农民持续增收提供支撑。截至2020年底，农业保险已覆盖全国30个省市，在售产品达1600余个，涉及覆盖种植、养殖、森林、农房、农机具等多领域，保险责任包括自然灾害、意外事故、病虫草鼠害/疾病疫病、价格风险等，累计为超9600万户次农户提供近3万亿风险保障，累计赔款超140亿元，受益农户户次达1348万。

作为近年来国家鼓励开展的创新险种，“保险+期货”通过期货、期权交易有效转移和分散价格风险，可以化解因农产品价格下跌给农户造成的损失。中国人寿在国家试点的政策支持下，积极推动“保险+期货”产品落地。截至2020年底，累计在10余省市开办“保险+期货”业务，品种涉及橡胶、玉米、棉花、鸡蛋、粳米、豆粕、白糖、红枣等品种，为近18万户农户或农业企业提供超23亿余元风险保障，已支付赔款近超2.5亿元，受益农户6万余户次。

伴随科技国寿战略推进，中国人寿充分利用科技“加码”农险服务，推出“国寿i农险”“国寿i农宝”等农村市场专属APP，并运用物联网、区块链、AI及空天遥感技术等，进一步强化农业保险的精准承保与理赔管理，提升服务效率和服务质量。在利用科技提高理赔速度的同时，中国人寿服务网点、服务平台、服务人员的搭建及培训也日趋完善。目前，集团旗下财险公司实现分支机构农险经营区域全覆盖，已建成乡镇标准式三农保险服务站2936个，挂牌式三农保险服务站3023个，村级三农保险服务点3.4万余个。

此外，中国人寿正在积极推进参与国家鼓励的三大粮食作物大灾保险、完全成本和收入保险试点，参与中央对地方特色农产品保险“以奖代补”试点，扩大“保险+期货”业务范围和品种等，在助力“三农”发展中展现更大作为。

凝聚力量“汇动能”

中国人寿围绕支持农村各产业融合发展，推进现代农业产业园区、科技园区、创业园区建设，促进产业链延伸、价值链提升和供应链贯通，有效增加农村金融保险供给。

中国人寿充分发挥保险资金长期投资优势，通过投资带动乡村地区基础设施建设和地区经济发展。例如，参与投资建设宜兴污水治理项目，是目前我国农村污水处理体量最大的项目，为当地绿水青山贡献积极力量；创新设立规模5亿元的中国人寿扶贫产业基金体系，是国内保险企业设立的最大规模扶贫产业基金体系，以金融投资带动产业发展，以产业发展推动乡村振兴，其中投资的“国寿丹泉”瓶装水项目累计销售已超1600万元，极大带动当地农民脱贫致富。

在广西天等县，中国人寿创新推出“政府+银行+担保+保险”金融扶贫模式——国寿“扶贫贷”。中国人寿和当地政府共同出资设立风险基金，联合崇左中小微企业担保公司，中国人寿集团成员单位广发银行按一定比例提供最低利率的贷款额度，集团旗下财险公司提供保险，实现了“银行+担保+保险+政府”的扶贫贷模式，由四方共同分担风险。

“因为土地厂房都不是自己的，没有符合贷款要求的抵押或质押物，我们很难贷到钱。”天等晗宝食品加工扶贫车间经理刘剑说，“这次疫情资金流转特别难的时候，国寿‘扶贫贷’给了我们50万元，还帮忙把产品销到北京，帮了大忙。”晗宝食品厂生产的旱藕粉丝、螺蛳粉等产品，带动周边贫困户就近到车间就业种藕挖藕，现在车间贫困户月人均收入近3000元，实现了家门口就业脱贫。目前，该模式已在中国人寿定点扶贫县和全系统结对帮扶点全面推广。

广发银行通过“线上+线下”多种方式满足农业农村基础金融服务需求，加大涉农贷款投放力度，并开通绿色审批通道，提高审批效率，为乡村地区优质中小微企业提供融资支持。截至2020年底，广发银行普惠型涉农贷款余额超130亿元，较年初增长86%，并已成功打造南宁分行“车间贷”、乌鲁木齐分行“养牛贷”、梅州分行“柚农贷等业务标本。

改善民生“稳幸福”

乡村振兴的本质是消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕。中国人寿积极融入乡村振兴的时代大潮，将服务重心向基层乡村下移，完善基层服务网络，丰富产品供给，努力让村民的收入更有保障，让乡村生活更具幸福“质感”。

为防止“因病致病”“因病返贫”,巩固脱贫攻坚成果，中国人寿针对贫困人群生活生产等多元化保险需求，着力开展保险扶贫工作，累计开发推广扶贫保险产品110余款，商业扶贫保险覆盖全国三分之一建档立卡贫困人口。截至2020年底，累计为贫困户提供风险保障12万亿元，赔付超42亿元。大病保险覆盖4亿城乡居民，赔付超1000亿元，其中70%的大病保险项目对贫困人口实施倾斜政策。大病保险创新推广“一站式”即时结算模式，养殖保险创新开发牛脸识别系统，防贫保险创新实施“精准防贫保险”服务等。

与此同时，中国人寿还持续推进产品服务创新，在农村市场开拓中坚持以服务创新满足客户群体多样化需求。例如，集团旗下寿险公司针对不同群体开发村干部养老保险、计划生育保险、农民工保险、被征地农民养老保险等特色产品；针对不同地域探索“全村统保”“联合互动”“信贷保险1+1”“小型团单”以及扶贫资金互助社结合等小额保险推广模式；财险公司深入落实《保障农民工工资支付条例》有关要求，推动农民工工资支付履约保证保险业务发展，2020年累计为168万名农民工提供工资保障840亿元。

当前，我国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程，“三农”工作转入全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化新阶段。中国人寿将继续履行金融央企责任，发挥保险、投资、银行三大业务板块协同发展的综合金融优势，以服务乡村振兴战略为统领，推进涉农业务“扩面、增品、提标”，努力成为农业发展的“稳定器”、新农村建设和农民增收的“助推器”，助力广大农民有更多获得感、幸福感。

(责编：刘佳、吕骞)