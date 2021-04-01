人民网北京4月1日电 （赵竹青）3月31日，商务部召开第三届“双品网购节”动员部署视频会议。商务部党组成员、部长助理任鸿斌表示，让电商促消费迈上新台阶，为促进形成强大国内市场、服务构建新发展格局作出积极贡献。

任鸿斌指出，开展第三届“双品网购节”是进一步发挥电子商务平台数字赋能和创新驱动作用，以更高水平的供需动态平衡服务构建新发展格局；要安全高效地向消费者提供好品牌、高品质商品和服务，满足人民群众日益增长的美好生活需要；要充分发挥“双品网购节”消费平台作用，进一步促进消费提质升级。

具体来说，第三届“双品网购节”要围绕“品牌品质·惠享生活”主题，着力抓好四项任务。一是优选品牌品质，促进消费升级；二是挖掘消费潜力，推动消费下沉；三是鼓励协同创新，发展新模式新业态；四是优化网购环境，提升消费者满意度。

任鸿斌要求，各地要统筹做好疫情防控和活动筹备实施，把组织协调、疫情防控、监测统计、宣传引导、总结分析五个“到位”贯穿始终，全力做好各项保障工作，让电商促消费迈上新台阶，为促进形成强大国内市场、服务构建新发展格局作出积极贡献。

据悉，组织开展“双品网购节”活动是落实中央经济工作会议“促进形成强大国内市场”重点任务和《政府工作报告》关于“发展消费新业态新模式”明确要求的具体措施。这一措施顺应了城乡居民消费不断升级的需求，得到电子商务企业积极响应和踊跃参与，获得了地方商务主管部门的大力支持，也是电商领域加快行业高质量发展的一次探索。

(责编：赵竹青、高雷)