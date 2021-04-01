3月27日晚20:30，随着“地球一小时”活动的开启，深圳平安金融中心开始熄灭外立面灯光，以号召更多人从身边做起，节能环保，与自然共生。

深圳平安金融中心外立面熄灯

熄灯一小时，为地球发声

“地球一小时”是由世界自然基金会应对全球气候变化而提出的一项全球性节能活动，提倡于每年3月最后一个星期六的当地时间晚上20:30，家庭及商界用户观赏不必要的电灯及耗电产品一小时，以此表明对应对气候变化行动的支持。2020年，“地球一小时”活动吸引了超过190个国家和地区的数亿公众参与。

此次熄灯，是深圳平安金融中心连续第四年参与“地球一小时”活动。2021年“地球一小时”中国区活动由世界自然基金会、深圳市一个地球自然基金会、中国平安人寿主办，作为今年此次活动的主会场，深圳平安金融中心更是领衔国内多个城市的地标性建筑同步熄灯。

熄灯仪式在大楼PAFC Mall 8层露天平台举办，以“仰望同一片星空，为地球发声”为主题，邀请了新生代钢琴艺术家张浩天、歌手贾凡、新锐乐队Mandarin等表演嘉宾，在现场用音乐“为自然发声”；同时于现场开启了中国最美星空慢直播，带领大家领略吉林延边、白海豚海域的绝美星空，感受熄灯后的夜空辽阔，共赏星河万里。

“有温度”的绿色地标建筑

作为近600米高、享誉全球的世界最高办公建筑，在此次活动之外，深圳平安金融中心亦持续践行可持续发展理念，为环保事业做出贡献，在“高度”之外，更展现了作为地标建筑的“温度”。

深圳平安金融中心

在绿色建筑层面，深圳平安金融中心曾获LEED认证金级、中国绿色建筑三星级认证、深圳市绿色建筑金级认证；大楼采用的窗帘太阳自适应控制系统、冰蓄冷空调系统、雨水及中水系统等多项绿色技术，使得建筑总体节能绩效显著，比起同等规模的传统建筑，能够节省46%的能耗，为区域和社会的可持续发展作出贡献。

在社会公益层面，深圳平安金融中心持续联结多方优质资源，向社会公众传递可持续发展理念，曾举办“青山绿水 平安未来”大型环保公益艺术行动，邀请了国际知名当代艺术家谷文达，带领1500名儿童现场创作“青山绿水”，以行为艺术的方式唤起公众的环保意识。在传递环保、可持续理念的同时，作为“有温度”的地标建筑，深圳平安金融中心也持续向社会公众传递着家国大爱和城市精神：于去年底在PAFC Mall 9至10层露天平台举办的“赤子心”大型沉浸式艺术展，与中国平安2021“一路平安·让爱回家”公益行动同步开启，致敬来深务工人员的赤诚与奉献；与中央美术学院合作的“花开正当时”艺术疗愈活动，为疫情后的城市重新注入温暖与活力；以“云端市集”扶贫公益活动助力商户农户复工复产；与《时尚芭莎》杂志联合启动的“Red on Time正当红”艺术公益展，邀请了国内众多知名艺术家加盟，为深圳市民带来了高品质的美学盛宴。

连续四年熄灯，为地球发声。作为“有温度”的绿色地标建筑，深圳平安金融中心始终传递、践行着可持续发展理念，积极推动生态环境的低碳发展，未来也将持续为城市人居和人民美好生活提供“温度”、创造价值。

(责编：刘佳、吕骞)