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民生银行发布2020年年报

2021年04月01日14:35 | 来源：人民网
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3月30日，中国民生银行股份有限公司发布了2020年年报。2020年，民生银行集团（包括民生银行及其附属公司）实现营业收入1849.51亿元，实现归属于本行股东的净利润343.09亿元。

据了解，2020年，民生银行不断提升内部经营管理能力，强化对实体经济的服务，实现营业收入稳步提升。全年集团实现利息净收入1352亿元，增长10.81%；其中零售利息净收入545亿元，增长6.78%。同时，实现拨备前利润1313亿元，比上年增长36亿元，增幅2.81%；全年计提资产减值损失946亿元，同比增加316亿元，增幅50%；全年处置不良贷款消耗拨备671亿元，同比增长31.8%。

此外，2020年该行境内有余额对公存款客户数增长6.99%，对公存款、贷款余额分别增长2.92%和8.16%。其中，战略民企日均存款增长40.2%，贷款总额增长20.99%。截至2020年末，全行零售客户数7,994.23万户，比上年末增长549.33万户，其中，零售线上平台用户增长1,197万户，增幅达17%。该银行零售金融业务规模保持稳步增长，其中按揭贷款总额增长949亿元，增幅达22.79%。

(责编：董童、吕骞)

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