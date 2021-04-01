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菜鸟绿色行动携3000所高校为海洋“减塑”

2021年04月01日14:40 | 来源：人民网
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3000所高校、50万大学生，累计完成减塑任务152万次、认领净滩3.5万平方米......刚刚过去的3月，由“菜鸟海洋”发起的“千校环保行动”在高校中开展。据悉，这次校园环保行动，标志着“菜鸟海洋”公益行动正式对日均5000万的消费者开放，是菜鸟绿色行动的再一次升级。

据菜鸟相关人士介绍，活动期间，高校师生到菜鸟校园驿站取件时，把包装物留在站点回收，或参与其他绿色行为的同时，都可以在菜鸟APP的“菜鸟海洋”互动中积累能量，参与海滩净化。在各大高校的绿色参与活跃榜当中，青岛酒店管理职业技术学院排名第一，紧随其后的是安阳工学院、西北农林科技大学。经过此次活动，各高校共回收76万个可循环利用的包材，相当于减少15吨塑料寄件袋消耗。“菜鸟海洋”与上海仁渡海洋公益发展中心合作，将把每位用户参与净化的海滩面积落地成真实的净滩拾废行动。在试运行期间，“菜鸟海洋”已经在58个城市开展了200多场净滩，清理海岸线长度超过120公里。

(责编：董童、吕骞)

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