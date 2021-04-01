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人民银行：选择符合条件地区推动科创金融、普惠金融等试点

2021年04月01日15:10 | 来源：人民网
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人民网北京4月1日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍构建新发展格局，金融支持区域协调发展有关情况。中国人民银行副行长刘桂平在发布会上表示，人民银行将继续统筹抓好区域金融改革试验区试点。加强区域特色金融改革与创新，选择符合条件的地区推动科创金融、普惠金融、绿色金融等试点。

刘桂平介绍，经济大循环能够畅通的必要条件是供给与需求相互适配、区域以及城乡之间相互协调、国内与国际双循环相互促进。其中，推进区域协调发展是加快形成新发展格局的重要基础，也是社会和谐、政治稳定和经济可持续发展的重要保障。“十三五”时期，人民银行会同有关部门，完善区域金融政策体系，积极推动金融支持国家重大区域发展战略，不断增强区域发展协调性。

一是坚持辩证思维，推动形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。一方面，人民银行以服务国家重大区域发展战略为抓手，充分发挥中央银行职能，运用金融手段支持京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化、黄河流域生态保护和高质量发展、成渝双城经济圈建设，引导金融机构提升金融服务创新水平，推动形成以城市群为主要形态的增长动力源。另一方面，灵活运用货币信贷政策工具，充分利用金融科技手段，积极开展现代普惠金融和绿色金融改革创新试点，构建完善现代普惠金融体系和绿色金融体系，带动农村地区和欠发达地区补短板、强弱项，推动经济绿色低碳高质量发展。

二是坚持问题导向，制定差异化政策，因地制宜、分类指导、靶向施策。根据不同地区的特点和比较优势，有针对性地开展区域金融改革试点，在普惠金融、绿色金融、科技金融等领域，取得了积极成效，探索总结了一批可复制可推广的经验和做法。

三是坚持内外统筹，用好国际国内两个市场、两种资源。自由贸易试验区是新时代改革开放新高地，是金融高水平开放的试验田，同时也是用好国际国内两个市场两种资源的重要连接点。在国务院批复的21个自贸试验区和海南自由贸易港的建设实践中，金融开放创新是其中浓墨重彩的一笔，涵盖了跨境投融资便利化、金融制度供给优化、跨境金融服务创新等重要内容。

刘桂平表示，下一步，人民银行将积极贯彻落实十九届五中全会和中央经济工作会议精神，紧紧围绕立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，实现高质量发展的要求，持续加大金融支持区域协调发展力度，推动形成错位发展、各具特色、精彩纷呈的区域金融改革格局。

一是继续加大金融支持国家重大区域发展战略力度。因地制宜，持续推动金融支持京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化、黄河流域生态保护和高质量发展、成渝双城经济圈建设的各项举措落地，提升金融服务实体经济和区域协调发展的质量和效能。

二是继续统筹抓好区域金融改革试验区试点。加强区域特色金融改革与创新，选择符合条件的地区推动科创金融、普惠金融、绿色金融等试点，深入探索金融服务科技创新、乡村振兴、绿色发展等高质量发展的有效途径。

三是继续推动自贸试验区金融开放创新，促进国内国际双循环良性互动。以服务实体经济、促进贸易投资自由化便利化为出发点，以金融支持自由贸易试验区、自由贸易港建设为重点，推动全面落实准入前国民待遇加负面清单制度，实现高水平对外开放。

(责编：罗知之、高雷)

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