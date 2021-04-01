近日，汾酒集团在深圳先后与华润创业、华为签订战略合作协议，为进一步加速汾酒数字化转型进程，助推企业高质量发展注入新动力。

据汾酒集团相关人士介绍，近年来，在山西国企改革、混合所有制发展浪潮下，集团经营业绩不断刷新。而随着人工智能、云计算、工业互联网、5G等新技术的不断深入应用，集团也充分认识到数字经济浪潮带来的机遇与挑战。在集团的规划中，也将“智慧汾酒”建设作为一项重要行动，为企业数字化转型升级明确了目标方向。

汾酒集团与华润创业签订数字化战略合作协议。汾酒集团供图

据了解，此次战略合作，华润创业将授权华创智信科技，就汾酒信息化及数字化体系建设开展合作，为汾酒提供数字化转型服务。而汾酒同样也期待借助华创智信科技在消费品行业领域的企业数字化转型经验，加强双方的交流合作及项目落地，助力汾酒业务创新，打造可持续的数字竞争力。

汾酒集团与华为技术有限公司签订战略合作协议。汾酒集团供图

在汾酒与华为签订战略合作协议的仪式上，汾酒党委书记、董事长李秋喜表示，此次战略合作协议的签订具有引领性、前瞻性、全局性。华为与汾酒均是我国民族品牌的典型代表，发展理念、企业文化特质高度契合。华为在通信、云计算、大数据、人工智能等领域的持续积累与发展，也将为落地“智慧汾酒”铺就一条“快车道”。

“加强合作与创新，提升数字驱动力，加速发展成为国企改革新标杆。努力构建多方合作发展的新平台、新机制，深化资源利用、业务整合等全方位合作与交流，实现战略合作中新的跨越发展。”李秋喜对于本次合作的期待与目标，描绘出了未来汾酒在数字化转型方面的“蓝图”。

(责编：董童、吕骞)