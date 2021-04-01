人民网北京4月1日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍构建新发展格局，金融支持区域协调发展有关情况。中国人民银行货币政策司司长孙国峰在发布会上表示，近年来，人民银行推动贷款市场报价利率（LPR）改革，货币政策传导效率明显提升，作为信贷市场的基准利率，LPR发挥了调节信贷供求，进而影响货币供应的重要作用，保持LPR在合理水平有利于稳住货币供应的“锚”。

孙国峰表示，十九届五中全会提出，“十四五”规划以推动高质量发展为主题，为此必须保持币值稳定，为高质量发展提供良好的货币金融环境，货币政策要按照人民银行法规定的最终目标，“保持货币币值的稳定，并以此促进经济增长”。

“货币币值稳定有对内和对外两方面的涵义，对内的涵义需要保持物价稳定，必须管好货币总闸门。”孙国峰介绍，2020年中央经济工作会议、“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确货币政策的中介目标是保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，从而明确了货币政策框架的“锚”。近年来，人民银行推动LPR改革，货币政策传导效率明显提升，保持LPR在合理水平有利于稳住货币供应的“锚”。因此LPR既是市场化利率形成和传导机制的重要一环，也是货币供应调控机制的关键组成部分。LPR基于政策利率报价形成，人民银行通过完善以公开市场操作利率为短期政策利率和以中期借贷便利利率为中期政策利率的政策利率体系，引导以DR007为代表的市场利率围绕政策利率为中枢上下波动，健全从政策利率到LPR再到贷款实际利率的市场化利率形成和传导机制，和完善货币供应调控机制形成有机整体，共同构建了现代货币政策框架。

孙国峰介绍，货币币值稳定对外的涵义是保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，为此要增强人民币汇率弹性，加强跨境资本宏观审慎管理，引导社会预期，把握好内部均衡和外部均衡的平衡。

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