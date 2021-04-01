在数字产业化和产业数字化协同发展的背景下，多方进一步加强顶层设计，多个企业通过数字化打通中间环节，协同其他生产要素，激发数字经济新动能。

眼下，数字经济拓展经济发展的新空间，数字化成为了各行各业转型改革的重要推手。日前，清华五道口“数字中国”企业家课程首期班在华为坂田基地，开展了第三模块的学习。多位专家与企业家针对数字经济的话题进行交流与分享，并对“数字中国”历史进程之中，如何开展数字化转型变革进行了探讨。

华为质量与流程IT总裁助理、公司质量部部长周智勇表示，华为通过云服务形式，将实践经验转化为对产业的数字平台能力，对准业务痛点、瓶颈和目标，赋能客户运用先进的数字化技术。他强调，数字化转型最终目的是为了应对全球化发展背景下的商业与技术挑战。

华为云副总裁、华为云首席数字化转型官苏立清提出，不同企业应思考适合自己企业的数字化转型之道。在他看来，企业数字化转型具有较大挑战，企业高层应高度重视，在转意识、转组织、转文化、转方法和转模式五大方面进行全方位转型。

“自己生产的降落伞自己先跳。”华为智慧园区业务部首席运营官朱伟称，华为行政业务变革和智慧园区建设实践，从2018年开始，践行“平台+生态”战略，联合合作伙伴，打造行业场景方案，已服务于产业园区、化工园区、物流园区等上百家客户，获得良好成效。

“WeLink作为数字化办公平台和数字化连接器，起到了企业数字化转型坐标系的关键作用。”华为WeLink服务产品部总裁王俊介绍，华为通过WeLink数字化连接器，不断连接各维度的服务，形成飞轮效应，加速了公司数字化转型的进程。

“IN Cloud，基于AI、大数据、音视频、边缘计算等云原生技术跨越数字化转型深水区，需要继承和发展已有能力，有机协同、立而不破。”华为云CTO张宇昕聚焦华为云的发展历程与创新，分析了云计算、人工智能、边缘计算、IoT等新技术给千行百业数字化转型所带来的影响和价值。

华为云高级咨询专家朱如梦以华为实践历程为例，讲解了企业架构的本质，及其在数字化转型中具有举足轻重的作用和价值。她还强调，企业在信息化建设和数字化转型中面临着一系列挑战时，从而引出开展企业架构工作是十分必要的。（实习生黄多）

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